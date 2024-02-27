Это должно быть в вашем шкафу: 6 трендов весны 2024 года от Андре Тана

Глобальная тенденция этой весны – курс на женственность! Не бойтесь проявлять себя в разных ипостасях.
1. СПУЩЕННЫЕ ПЛЕЧИ
Этот тренд уже сейчас полюбился многим и останется с нами этой весной – это очень красиво и сексуально!
2. БЕЛЫЙ ЦВЕТ
О да, классический белый, замечательный сам по себе, и в разных комбинациях. Самый весенний и женственный – цвет невинности!
3. МНОГОСЛОЙНОСТЬ
Многослойность плавно переходит из осенне-зимнего сезона в весну и лето. Носите топы с рубашками, пиджаками и плащами, а поверх джинсов надевайте юбки и шелковые платки.
4. ЦВЕТЫ
Трендом этой весной оказались большие красные цветы. Еще одна часть декора, одежду с которой точно стоит примерить, – 3D-цветы, которые украшают и юбки, и платья, и чокеры.
5. СОЧЕТАНИЕ БЕЛОГО И ЧЕРНОГО
Мировые тенденции предлагают по-новому взглянуть на комбинацию этих оттенков. Важно – белый и черный лучше сочетать в неравных пропорциях, то есть хорошо, если один цвет в наряде преобладает.
6. ЗАНИЖЕННАЯ ТАЛИЯ
А особенно платья с заниженной талией! Они отличаются, как правило, приталенным кроем, а пышная юбка, обычно начинающаяся в зоне талии, у этих моделей берет свое начало у бедер.
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