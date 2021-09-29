Это красиво: украинские дизайнеры представили коллекцию с национальными мотивами в США

Модельеры одели американских моделей в украинскую одежду.

Украинские дизайнеры, которые создают одежду с традиционными национальными мотивами, представили свои коллекции в американской столице. Бренд традиционных вышиванок "Фоберини" и коллекция от законодательницы отечественной моды Роксоланы Богуцкой одели американских моделей в украинское, говорится в сюжете ТСН.

Профессиональная американская модель Таня продемонстрировала ТСН свои украинские образы. Кроме того, она изучила новое для себя украинское слово "вышиванка".

Татьяне такой стиль из-за ее далеких сербских корней особенно по душе.

"Это очень милый летний образ. Даже на выход или в течение дня. Очень хорошо", — сказала манекенщица.

Рядом с американками — украинские девушки, которые живут в США. Ирина - профессиональная финансистка, но ее отобрали для модных показов. Выходила уже на нескольких и имеет своих фаворитов.

"Я розовое надевала два дня назад, когда был показ в Вашингтоне на дни мод, и я бы себе его с радостью приобрела", — рассказала украинка.

Стоимость наряда - 800-700 долларов, но за такую работу, по американским и европейским меркам, это нормальная цена.

Роксолана Богуцкая одевает в украинское и первых леди, и простых девушек. Ее премьерный показ состоялся более 20 лет назад. С тех пор каждая коллекция — это популяризация украинских мотивов. Платья, которые она привезла в Америку, — это осовремененные традиции — орнаменты дизайнер находила в древних вышивках.

"На самом деле это орнамент, который мы взяли с традиционной борщевской вышиванки, возможно, очень редкий, возможно, не такой частый, но мы его модернизировали и сделали вечернее платье с этномотивами", — рассказала Богуцкая.

Среди гостей модного показа — посол Украины в США. На шопинг у Оксаны Маркаровой времени немного, говорит, обычно выбирает то, что представляет не только ее, но и страну. В дипломатическом протоколе национальная одежда приравнена к наиболее торжественной — и часть своей коллекции госпожа посол уже передала взрослым дочерям.

"Конечно, у меня есть достаточно большое количество вышиванок, в частности, старинных, которые сейчас у старших дочерей, они носят больше. Самая дорогая была семейная вышиванка, но она уже у старшей дочери Марии, она ее носит с удовольствием", — отметила Оксана Маркарова.

Основатель Вашингтонского модной недели Йен Уильямс с украинской модой знаком давно, поэтому охотно пригласил коллег.

"Что особенно меня восхищает в украинских дизайнерах, которые приехали на неделю моды в Вашингтон, — то, как они используют традиционные узоры и преподносят их до уровня обложек модных журналов. Больше людей должны знать об украинских модельерах, которые сочетают прошлое и современность", — добавил Йен Уильямс.

Ольга Кошеленко

Новости мира: бренды традиционного украинского наряда презентовали коллекции в США

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