Это настоящие сокровища: девушка примерила гардероб своей бабушки для медового месяца 1950-х годов

Мадлен Билл \ TikTok Maddy Bill

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Особенностью ролика стало то, чемодан, который открыла Мадлен, был наполнен не просто вещами, а нарядами, которые ее бабушка носила во время своего медового месяца. По сути это был капсульный гардероб, которые бережно хранились все эти годы в семье.

Также Мадлен рассказала People историю любви своей бабушки, оказывается Мари познакомилась со своим мужем на танцах сразу после его возвращения со Второй мировой войны, и после года попыток притвориться неприступной она решила дать ему шанс. Они поженились в 1952 году, а затем отправились в Нью-Йорк в медовый месяц, где остановились в отеле The New Yorker.

Наряды бабушки Мадлен стилизировала с разными (уже современными) аксессуарами, показав их вневременной стиль, и что у ее бабушки был отличный вкус.

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Она примеряла наряды бабушки, в частности ее блузы, аксессуары и платья. Особенно ей понравилось черное платье с пуговицами, которое село на фигуру как влитое.

Примеряла она и шикарный полосатый костюм, который включал жакет и платье.

Нежное платье с цветами выглядело очень современно и празднично.

Нежный шифоновый платок с красным ободком Мадлен тоже примеряла, но сочетала с белой футболкой и жакетом.

Но были в чемодане также и ярких вещи, в частности невероятные ночнушки розового цвета и мятного.

Мадлен сказала, что сохранит бесценный гардероб бабушки, и надеется передавать эти памятные вещи в будущем своим детям.

Поскольку у многих наряды ее бабушки вызвали много любопытства, девушка также решила опубликовать и ролик, в котором показала свадебный наряд бабушки, а также все прилагающиеся к нему аксессуары невесты: венок, фату, туфли, украшения и другие мелочи.