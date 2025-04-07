- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 138
- Время на прочтение
- 2 мин
Это настоящие сокровища: девушка примерила гардероб своей бабушки для медового месяца 1950-х годов
Мадлен Билл стала популярной в Интернете после того, как опубликовала видео, в котором открывает чемодан 1950-х годов с винтажной одеждой, что раньше принадлежала ее бабушке Мари Д’Алесандро Донато. Видео стало вирусным и в TikTok на данный момент его посмотрели более 6 миллионов раз.
Особенностью ролика стало то, чемодан, который открыла Мадлен, был наполнен не просто вещами, а нарядами, которые ее бабушка носила во время своего медового месяца. По сути это был капсульный гардероб, которые бережно хранились все эти годы в семье.
Также Мадлен рассказала People историю любви своей бабушки, оказывается Мари познакомилась со своим мужем на танцах сразу после его возвращения со Второй мировой войны, и после года попыток притвориться неприступной она решила дать ему шанс. Они поженились в 1952 году, а затем отправились в Нью-Йорк в медовый месяц, где остановились в отеле The New Yorker.
Наряды бабушки Мадлен стилизировала с разными (уже современными) аксессуарами, показав их вневременной стиль, и что у ее бабушки был отличный вкус.
Она примеряла наряды бабушки, в частности ее блузы, аксессуары и платья. Особенно ей понравилось черное платье с пуговицами, которое село на фигуру как влитое.
Примеряла она и шикарный полосатый костюм, который включал жакет и платье.
Нежное платье с цветами выглядело очень современно и празднично.
Нежный шифоновый платок с красным ободком Мадлен тоже примеряла, но сочетала с белой футболкой и жакетом.
Но были в чемодане также и ярких вещи, в частности невероятные ночнушки розового цвета и мятного.
Мадлен сказала, что сохранит бесценный гардероб бабушки, и надеется передавать эти памятные вещи в будущем своим детям.
Поскольку у многих наряды ее бабушки вызвали много любопытства, девушка также решила опубликовать и ролик, в котором показала свадебный наряд бабушки, а также все прилагающиеся к нему аксессуары невесты: венок, фату, туфли, украшения и другие мелочи.