Это потрясающе: пара устроила выставку свадебных платьев своих бабушек и мам на собственной свадьбе

Это был очень трогательный жест со стороны жениха и невесты.

Некоторые невесты мечтают надеть свадебное платье матери или бабушки, которое хранилось в их семьях десятилетиями, иногда они вносят в наряды небольшие или довольно серьезные изменения. Но вот невеста по имени София Уршан и ее возлюбленный Итан Элмс, которые поженились осенью 2024 года, придумали что-то совершенно новое.

Пара устроила элегантную демонстрацию свадебных платьев, причем просто на своем собственном празднике. В экспозицию вошли: платье, фата и портрет матери невесты; бабушки невесты по материнской линии; фата и портрет бабушки невесты по отцовской линии; платье, фата и портрет матери жениха; портрет бабушки жениха по отцовской линии; портрет бабушки жениха по материнской линии.

"Почитание предыдущих поколений всегда высоко ценилось в наших семьях", - рассказал Уршан изданию People. "Демонстрация, признающая изящество и красоту наших матерей и бабушек, показалась нам идеальным способом почтить и отметить женщин в нашей жизни и пример их прекрасных браков".

Читайте также: