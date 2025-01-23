Это потрясающе: пара устроила выставку свадебных платьев своих бабушек и мам на собственной свадьбе

Это был очень трогательный жест со стороны жениха и невесты.
Некоторые невесты мечтают надеть свадебное платье матери или бабушки, которое хранилось в их семьях десятилетиями, иногда они вносят в наряды небольшие или довольно серьезные изменения. Но вот невеста по имени София Уршан и ее возлюбленный Итан Элмс, которые поженились осенью 2024 года, придумали что-то совершенно новое.
Пара устроила элегантную демонстрацию свадебных платьев, причем просто на своем собственном празднике. В экспозицию вошли: платье, фата и портрет матери невесты; бабушки невесты по материнской линии; фата и портрет бабушки невесты по отцовской линии; платье, фата и портрет матери жениха; портрет бабушки жениха по отцовской линии; портрет бабушки жениха по материнской линии.
"Почитание предыдущих поколений всегда высоко ценилось в наших семьях", - рассказал Уршан изданию People. "Демонстрация, признающая изящество и красоту наших матерей и бабушек, показалась нам идеальным способом почтить и отметить женщин в нашей жизни и пример их прекрасных браков".
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"Хотя у нас не было всех шести платьев на выставке, нам повезло иметь все их свадебные портреты", - говорит невеста. "Все шесть этих удивительных женщин сегодня в добром здравии, и каждая замужем за своим первым супругом. Мы так благодарны за это благословение в нашей семье и хотели найти творческий способ отпраздновать это".
Гости свадьбы были в восторге от трогательной выставки, которая стала одним из самых ярких событий всего дня. Сама невеста выбрала элегантное платье с длинными рукавами от бренда Nicole + Felicia Couture.
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