Это потрясающе: внучка вышла замуж в платье бабушки, которое та хранила 60 лет в мусорном пакете

У американцев и британцев есть интересная традиция, которую вы, вероятно, не раз встречали в фильмах - надевать на свадьбу что-то старое, что-то синее, вязаное и одолженное. Звучит она в оригинале как стихотворение:

Something old and something new,

something borrowed

and something blue.

Считается, что если невеста наденет это все на свою свадьбу, то ей обязательно улыбнется удача (придерживалась этой традиции на своей свадьбе даже принцесса Кейт).

Но девушке по имени Элли Ливингуотер из американского городка Тернерс Фолс неимоверно повезло, ведь ее "чем-то старым и одолженным" стало не что иное, как роскошное свадебное платье ее любимой бабушки.

Наряд Элли нашла совершенно случайно еще в 2016 году, когда рылась в подвале и складывала вещи. Платье лежало в огромном черном мусорном пакете с 1961 года, именно тогда ее бабушка Энн Кук вышла замуж за любовь всей своей жизни.

Впервые увидев платье, еще будучи школьницей, Элли сразу поняла, что этот именно тот наряд, в котором она когда-то пойдет под венец. Так и случилось. В прошлом году, 25 сентября, в этом потрясающем наряде она вышла замуж за Тимоти Ливингвотера в своем родном городе. Платье имело пышную юбку, украшенную кружевом, а также длинные кружевные рукава. Оно идеально подошло Элли и не нуждалось в переделке. Его только почистили перед свадьбой, ведь оно 60 лет пролежало в подвале.

"Моя бабушка не могла поверить, что я решила надеть ее платье. Она хранила его в старом мешке для мусора, потому что не думала, что это что-то особенное. Но для меня это было так. Она плакала, когда впервые увидела меня в мой важный день. Это был невероятный момент, которым я буду дорожить вечно", - призналась девушка, пишет издание Daily Mail.

Для невесты надеть платье любимой бабушки было важным решением, ведь она буквально выросла у нее на глазах. После смерти мужа Энн, с которым она прожила в браке 38 лет, семья ее сына переехала к ней. Элли никогда не видела дедушку, но всегда знала, что у него и бабушки был крепкий брак и они очень любили друг друга, поэтому она верила, что это платье станет ее талисманом в такой важный день и сделает брак с Тимоти тоже крепким.

