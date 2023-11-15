Это просто махровое полотенце: Balenciaga презентовал странную юбку за 925 долларов

Бренд опять презентовал нелепую вещь, которая наделала шума в модном мире.

Главный дизайнер Balenciaga Демна Гвасалия любит удивлять публику необычными вещами, но если ранее он продавал балетки для мужчин голубого оттенка и сумку в виде мусорного кулька, то теперь представил юбку-полотенце.

Юбка Balenciaga / Фото: Balenciaga

Необычное изделие из махрового хлопка бежевого цвета вошло в весеннюю коллекцию бренда 2024. Юбка является точной копией обычного дешевого полотенца, но с логотипом Balenciaga и двумя пуговицами. Также на сайте указано, что это изделие унисекс.

А вот стоимость такой вещи немаленькая и составляет 925 долларов.

Юбка Balenciaga / Фото: Balenciaga

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