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Это просто махровое полотенце: Balenciaga презентовал странную юбку за 925 долларов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
348
Время на прочтение
1 мин
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Это просто махровое полотенце: Balenciaga презентовал странную юбку за 925 долларов

Юбка Balenciaga / Фото: Balenciaga

Бренд опять презентовал нелепую вещь, которая наделала шума в модном мире.

Главный дизайнер Balenciaga Демна Гвасалия любит удивлять публику необычными вещами, но если ранее он продавал балетки для мужчин голубого оттенка и сумку в виде мусорного кулька, то теперь представил юбку-полотенце.

Юбка Balenciaga / © Balenciaga
Юбка Balenciaga / Фото: Balenciaga

Необычное изделие из махрового хлопка бежевого цвета вошло в весеннюю коллекцию бренда 2024. Юбка является точной копией обычного дешевого полотенца, но с логотипом Balenciaga и двумя пуговицами. Также на сайте указано, что это изделие унисекс.

А вот стоимость такой вещи немаленькая и составляет 925 долларов.

Юбка Balenciaga / © Balenciaga
Юбка Balenciaga / Фото: Balenciaga

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Дата публикации
Просмотры
348
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