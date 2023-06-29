Это уже было в 80-х: известный бренд сделал резиновую обувь, как у принцев Уильяма и Гарри в детстве

В 1983 году бренд Wellipets начал делать детские резиновые сапоги в виде забавных лягушек, а спустя почти 40 лет вместе с известным дизайнером выпустил подобную коллекцию для взрослых.

Во время Недели моды в Милане известный бренд Jw Anderson, основанный британским дизайнером Джонатаном Андерсоном, презентовал публике коллекцию весна-лето 2024. Главной изюминкой показа стала обувь, ведь модели выходили на подиум в различных сабо, особой популярностью среди которых пользовались резиновые в виде забавных лягушек.

Сабо-лягушки JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images

Сабо-лягушки JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images

Сабо-лягушки JW Anderson x Wellipets / Фото: Getty Images

По словам Андерсона, коллекцию с лягушачьими мордочками, желтыми глазами и красными ртами он создал как раз из-за своих детских воспоминаний, ведь среди детей 80-х и 90-х такие лягушки были очень популярны. Первым производителем этой забавной обуви был британский бренд Wellipets, поэтому Андерсон решил с ним скооперироваться и выпустить эту совместную коллекцию.

Особенно интересно то, что в 80-х такие сапоги-лягушки очень часто носили два британских принца - Уильям и Гарри.

Принц Уильям, принц Гарри в обуви Wellipets / Фото: Getty Images

Принцесса Диана обувала маленьких сыновей в подобную обувь, когда они отправлялись на активный отдых или в поло-клуб Cirencester Park.

Принц Уильям в обуви Wellipets / Фото: Getty Images

Принц Уильям в обуви Wellipets / Фото: Getty Images

Сейчас эта обувь стоит 510 долларов и продается в трех цветах.

Сабо-лягушки JW Anderson x Wellipets

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