Фасоны платьев, которые могут скрыть живот и сделать вас стильной этой весной

Когда дело касается весеннего шопинга, каждая женщина стремится найти платья, в которых будет чувствовать себя комфортно, стильно и уверенно. Проблемы со средней частью тела, от небольшого вздутия до естественных изменений из-за гормональных колебаний или менопаузы, знакомы многим. Хорошо подобранное платье может не только скрыть живот, но и превратить его в стильный акцент образа, об этом рассказало издание Woman&Home.

Платья с запахом

Самый универсальный и проверенный вариант — платье с запахом. Диагональная линия спереди и пояс на талии красиво подчеркивают фигуру и визуально стягивают живот. Глубокий V-образный вырез выгодно подчеркнет бюст и придаст легкости образу.

Платье в стиле ампир

Платья в стиле ампир плотно сидят на плечах и груди, а затем плавно расширяются сразу под бюстом. Такой силуэт маскирует живот, акцентирует на самой тонкой части талии и создает изящный изгиб.

Платья с поясом

Широкий пояс или деталь на талии помогает сразу создать эффект песочных часов. Если цвет пояса совпадает с цветом платья, силуэт выглядит более гармонично.

Иллюзионные платья

Платья с контрастными вставками, швами или вертикальными линиями преображают силуэт, создают иллюзию более стройного живота и добавляют фигуре изгибов.

Платья с драпировкой и бахромой

Драпировка и собранная ткань на животе помогает маскировать недостатки, добавляет объема там, где нужно, и скрывает лишние изгибы. Бахрома создает грациозное движение и легкость.

Трапециевидные платья

Они легкие, воздушные и не обжимают тело. Такие платья красиво спадают с плеч и скрывают живот и бедра. Лучший эффект дают немного приталенные сверху модели и более короткие по длине.

Принты и узоры

Смелые принты и абстрактные рисунки отвлекают внимание от живота. Классические точки, полоски и флористические мотивы работают как модный «камуфляж» и добавляют образу яркости.

На что обратить внимание при выборе платья

Форма тела

Перед тем как выбирать платье, стоит понять свою естественную форму тела. Это поможет не только скрыть живот, но и подчеркнуть самые выгодные зоны. Например:

Песочные часы — естественно узкая талия, поэтому платья с деталями, которые подчеркивают талию, будут выглядеть фантастически.

Яблоко — чаще менее выраженные ягодицы и стройные ноги, поэтому короткие платья или фасоны с драпировкой будут работать идеально.

Если думать о теле в целом, а не только о животе, делает шопинг легче и приятнее.

Цвет платья

Выбор цвета также важен:

Светлые оттенки могут слегка «смывать» бледную кожу, тогда как насыщенные цвета добавляют контраста и подчеркивают красоту тона кожи и волос.

Не бойтесь экспериментировать с яркими принтами, которые отвлекают внимание от проблемных зон и делают образ более динамичным.

Материал ткани

Платья из облегающих материалов могут подчеркивать живот. Лучше выбирать ткани слегка более плотные, которые держат форму, такие как, например, хлопок, лен, креп, шифон или мягкий джерси. Они не только обеспечивают комфорт, но и создают красивый силуэт. Если выбираете приталенные платья, можно добавить корректирующее белье, чтобы подчеркнуть форму и чувствовать себя уверенно.

Как стилизовать платье

Аксессуары помогают отвести внимание от талии, например, крупные украшения, яркие сумки или шарфы добавят образу акцентов.

Если платье имеет бахрому или складки, лучше оставить минимум аксессуаров, чтобы оно «говорило само за себя».

Белье для коррекции не обязательно, но может пригодиться на торжественных событиях или свадьбах.

Фасон платья

Хотя нет универсального платья, которое подойдет всем, платье с запахом — проверенный вариант, ведь диагональный перед подчеркивает талию и скрывает живот. Узел или драпировка на боку отвлекает внимание от средней части тела. Оно так же подойдет как для фигуры «песочные часы» и «груша», так и для «яблока» или спортивных типов фигуры.

Платье не должно быть причиной волнения или стеснения. С правильным фасоном, тканью и деталями можно скрыть живот, выглядеть стильно и чувствовать себя уверенно.