Форма имеет значение

Когда мы говорим об идеальном маникюре, обычно думаем о трендовых оттенках. Однако издание Woman&Home рассказало, что форма ногтей не менее важна, чем цвет. Именно она определяет, насколько гармонично будет выглядеть маникюр и будет ли он практичным в повседневной жизни и подойдет именно вашим рукам.

Хорошая новость — идеальная форма существует для каждого. Нужно лишь понять, какая именно.

Квадрат

Квадратные ногти — это эталон чистых линий и уверенности. Прямые стороны и четкие углы делают эту форму любимицей еще с 90-х и она до сих пор не сдает позиций.

Кому подходит:

коротким и длинным ногтям;

обладательницам более широкой ногтевой пластины, ведь визуально удлиняет ноготь.

Лучше всего смотрится с однотонными лаками, минималистичным дизайном и френчем.

Округлая форма

Мягкая, аккуратная и максимально естественная, округлая форма повторяет контур подушечки пальца и выглядит очень деликатно.

Кому подходит:

короткие ногти;

тем, кто ценит комфорт и сдержанную элегантность.

Идеально для нюдовых оттенков, молочного маникюра, свадебных и классических образов.

Мягкий квадрат

Если вы не можете выбрать между квадратом и овалом, именно эта форма создана для вас. Мягкий квадрат с закругленными краями — это современно, практично и очень универсально.

Кому подходит:

абсолютно всем;

особенно хорошо смотрится на коротких ногтях.

Кроме того, такая форма меньше ломается и цепляется — идеальный вариант для отращивания ногтей.

Миндаль

Миндальная форма — изящная, удлиненная, с плавно суженным кончиком. Она визуально делает пальцы стройнее и добавляет маникюру роскошного настроения.

Кому подходит:

большинства типов рук;

лучше всего смотрится на средней и длинной длине.

Ее ценят за универсальность для любого дизайна, от нюда до сложного арта

Балерина

Форма, которая напоминает силуэт балетной туфельки или гроба — настоящий яркий модный акцент. Она сочетает зауженные бока и ровный край.

Кому подходит:

длинным ногтям или наращиванию;

тем, кто любит смелые образы.

Идеально для омбре, мраморных дизайнов, глянцевых и хромированных покрытий.

Стилет

Острые, удлиненные, ультраэффектные — стилет ногти созданы для тех, кто не боится быть в центре внимания.

Кому подходит:

поклонницам ярких образов;

тем, кто готов к высокому уровню ухода.

Обычно требует наращивания и профессиональной работы мастера.

Форма ногтей — это не просто тренд, а инструмент самовыражения. Она может быть практичной или драматичной, минималистичной или ультрамодной. Главное правило 2026 года — выбирать не то, что «в моде», а то, что подходит вашему стилю жизни, длине ногтей и внутреннему ощущению себя.