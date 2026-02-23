- Дата публикации
Школа стиля
- Школа стиля
Форма имеет значение — как ногти могут полностью изменить ваш стиль
Цвет лака — это настроение, а дизайн — характер. Однако именно форма ногтей задает тон всему маникюру. Она способна визуально удлинить пальцы, сделать руки изящнее или, наоборот, добавить драматизма.
Когда мы говорим об идеальном маникюре, обычно думаем о трендовых оттенках. Однако издание Woman&Home рассказало, что форма ногтей не менее важна, чем цвет. Именно она определяет, насколько гармонично будет выглядеть маникюр и будет ли он практичным в повседневной жизни и подойдет именно вашим рукам.
Хорошая новость — идеальная форма существует для каждого. Нужно лишь понять, какая именно.
Квадрат
Квадратные ногти — это эталон чистых линий и уверенности. Прямые стороны и четкие углы делают эту форму любимицей еще с 90-х и она до сих пор не сдает позиций.
Кому подходит:
коротким и длинным ногтям;
обладательницам более широкой ногтевой пластины, ведь визуально удлиняет ноготь.
Лучше всего смотрится с однотонными лаками, минималистичным дизайном и френчем.
Округлая форма
Мягкая, аккуратная и максимально естественная, округлая форма повторяет контур подушечки пальца и выглядит очень деликатно.
Кому подходит:
короткие ногти;
тем, кто ценит комфорт и сдержанную элегантность.
Идеально для нюдовых оттенков, молочного маникюра, свадебных и классических образов.
Мягкий квадрат
Если вы не можете выбрать между квадратом и овалом, именно эта форма создана для вас. Мягкий квадрат с закругленными краями — это современно, практично и очень универсально.
Кому подходит:
абсолютно всем;
особенно хорошо смотрится на коротких ногтях.
Кроме того, такая форма меньше ломается и цепляется — идеальный вариант для отращивания ногтей.
Миндаль
Миндальная форма — изящная, удлиненная, с плавно суженным кончиком. Она визуально делает пальцы стройнее и добавляет маникюру роскошного настроения.
Кому подходит:
большинства типов рук;
лучше всего смотрится на средней и длинной длине.
Ее ценят за универсальность для любого дизайна, от нюда до сложного арта
Балерина
Форма, которая напоминает силуэт балетной туфельки или гроба — настоящий яркий модный акцент. Она сочетает зауженные бока и ровный край.
Кому подходит:
длинным ногтям или наращиванию;
тем, кто любит смелые образы.
Идеально для омбре, мраморных дизайнов, глянцевых и хромированных покрытий.
Стилет
Острые, удлиненные, ультраэффектные — стилет ногти созданы для тех, кто не боится быть в центре внимания.
Кому подходит:
поклонницам ярких образов;
тем, кто готов к высокому уровню ухода.
Обычно требует наращивания и профессиональной работы мастера.
Форма ногтей — это не просто тренд, а инструмент самовыражения. Она может быть практичной или драматичной, минималистичной или ультрамодной. Главное правило 2026 года — выбирать не то, что «в моде», а то, что подходит вашему стилю жизни, длине ногтей и внутреннему ощущению себя.