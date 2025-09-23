Осень во французском стиле: вещи, без которых не обойтись в этом сезоне

Французская осень: вещи, без которых не обойтись в этом сезоне / © Getty Images

В TikTok уже несколько сезонов подряд популярна эстетика французского стиля («French Girl Fall»). Он построен на классических базовых вещах, которые легко сочетать между собой и носить годами. Издание Wow Media собрало список вещей, которые стоит иметь в своем гардеробе, если хотите выглядеть современно, но без жертв для комфорта.

Тренч

Легкий верх, который спасает в дождь. Универсальный бежевый или черный цвет позволяет сочетать его с джинсами, платьями или деловым костюмом. Это обязательная вещь для переходного сезона. Француженки часто носят тренч с небрежно завязанным поясом и красной помадой — просто и стильно.

Широкие джинсы

Облегающие скинни уходят в прошлое, а на первый план выходят широкие и прямые модели с высокой талией. Они не только удобны, но и визуально удлиняют ноги. Парижанки часто носят такие джинсы с балетками или лоферами, а осенью добавляют кашемировый свитер и жакет.

Полосатый топ

Стиль Breton давно стал символом французского шика. Полосатая футболка или лонгслив в бело-синюю полоску — универсальная база, которая одинаково хорошо смотрится с джинсами, юбкой или даже пиджаком.

Кардиган

Уютный и многофункциональный. Модели с перламутровыми пуговицами или мягкой шерсти легко носить как свитер, если застегнуть, или как легкая кофта поверх футболки и платья. Актуальные варианты — объемные, но не громоздкие, в нейтральных оттенках, например, серый, кремовый или верблюжий.

Лоферы

Осень не обойдется без удобной, но стильной обуви. Лоферы на низком ходу или туфли Mary Jane с ремешками — идеальный выбор для работы и прогулок. Они подходят как к джинсам, так и к платьям. Важно выбрать качественную кожу, чтобы обувь служила долго.

Оверсайз жакет

Жакет в клетку или классический черный поможет создать безупречный образ на работу или встречу с подругами. Оверсайз фасон позволяет выглядеть стильно и одновременно чувствовать комфорт. Его можно носить даже поверх худи или объемного свитера.

Платье с цветочным принтом

Француженки носят цветочные платья не только летом. Осенью их сочетают с высокими сапогами и пальто. Выбирайте модели миди длины, чтобы можно было комбинировать их как с легким тренчем, так и с шерстяным пальто.

Аксессуары

Кожаная сумка минималистичного дизайна — то, что добавляет статусности.

Шарф из кашемира или шерсти — не только согреет, но и станет акцентом.

Красная помада — маленькая деталь, без которой французский стиль невозможен.

Тренды приходят и уходят, но базовые вещи остаются. Качественный кардиган или тренч можно носить годами и создавать новые комбинации. Это не только экономит деньги, но и помогает сохранить экологичность.

Осень — это время, когда стоит отказаться от лишнего и оставить только самое любимое и удобное. Французский подход к стилю заключается в простоте и естественности. Выбирайте вещи, которые вам действительно нравятся и тогда даже в пасмурный день вы будете выглядеть уверенно и элегантно.