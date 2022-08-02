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Футболки с надписями: украинские бренд и художница презентовали совместную коллаборацию

Дата публикации
Просмотры
2027
Время на прочтение
2 мин
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Футболки с надписями: украинские бренд и художница презентовали совместную коллаборацию

10% от стоимости каждой проданной футболки перечислят в благотворительный фонд.

Украинские бренды продолжают работать даже в трудные времена. С помощью одежды они красноречиво выражают свою социальную и политическую позицию, а также приобщаются к благотворительным инициативам.

Чтобы быть полезным, украинский бренд Blast Out представил футболки в коллаборации с украинской художницей Соней Морозюк.

Оксана Вишня / ©
Оксана Вишня

Основой для принтов послужили картины, созданные эксклюзивно для благотворительного проекта. В коллекцию вошли футболки с надписями "Мы все теперь на "ты"", "Спокойствие — сильнее эмоций" и "Don't chase. Attract love".

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"Колаборация с Соней — это желание объединить творческие идеи, которые искренне демонстрируют наши чувства и переживания. К тому же они общие для многих украинцев, ведь сейчас мы объединены и переживаем нелегкий общий опыт. Но лозунг коллаборации положительный: мы с вами свободны творить будущее!" - поделилась основательница бренда Оксана Вишня.

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10% от стоимости от каждой проданной футболки перечислят в "Фонд Маша", который сейчас нуждается в особой поддержке. Ведь война продолжается, а количество женщин, детей, пожилых и людей с инвалидностью, которым нужна помощь, с каждым днем ​​становится все больше.

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