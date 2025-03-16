Футболки с принтами хищников: украинский бренд представил благотворительный дроп

100% прибыли с продажи дропа отправят на приобретение РЭБ-станции для наших защитников.

Украинский бренд Cultoni выпустил лимитированный благотворительный дроп "Хищный Киев", созданный, чтобы поддержать сбор фонда Shields в помощь ВСУ.

В капсулу вошли три футболки с принтами, которые заряжают решительностью и придают крылья двигаться вперед, ломая их врагам. На них изображены ловкая змея, могучая рысь и всевидящий ястреб – хищники, которые стали украинскими символами, усиливающими боевой дух.

В съемках приняла участие команда фонда – Сандра Струмкас, Таня и Соня Каменевы.

100% прибыли с продажи дропа в течение марта пойдет на приобретение РЭБ-станции. Это антидрон-средство, создающее защитный купол, рассеивая шумовые сигналы. Это оружие современных хищников, которое лишает врага глаз, разрушает работу дронов-разведчиков, срывает корректировку артиллерии, останавливает FPV-удары еще в воздухе и сохраняет жизнь наших воинов.

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