Гардероб на все времена: Андре Тан назвал вещи, которые никогда не выйдут из моды

База гардероба – это очень важно. Поэтому в вашем гардеробе обязательно должны быть вещи, которые станут основой стильного образа и не выйдут из моды. Помните об этом, когда будете собирать новые образы.

Модные тенденции быстро появляются на подиумах и так же быстро исчезают. Но есть вещи, которые остаются актуальными в любое время. Давайте посмотрим, какие это вещи.

1. Классический жакет

Классический жакет давно вышел за пределы делового стиля и стал излюбленным элементом гардероба многих. Его можно надевать как на работу, так и на любое торжественное событие или просто прогулку. С жакетом образ всегда будет выглядеть стильно, даже если вы наденете его с обычными джинсами и футболкой.

Фото: Instagram Андре Тана

2. Тельняшка

Тельняшки стали модными в прошлом веке по инициативе самой Коко Шанель и остаются актуальными по сей день. С ними можно создать множество классных образов: спортивные, романтические, кэжуал, деловые. Рукав тельняшки может быть как коротким, так и длинным, поэтому ее можно носить в любую погоду и создавать еще больше интересных образов.

Фото: Instagram Андре Тана

3. Рубашка

Рубашка — безусловно, самая универсальная вещь в гардеробе. Рубашку можно носить не только как самостоятельную вещь, но и как верхний слой, а под нее можно надевать футболку, водолазку или платье. С ней можно создать множество стильных образов на любое событие!

Фото: Instagram Андре Тана

4. Маленькое черное платье

Здесь речь идет о классике, а классика – всегда выигрышный вариант. Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой! Об этом сказала Коко Шанель, и об этом говорю вам я. С тех пор, если бы не менялись тренды, черное платье всегда с нами и помогает в разных жизненных ситуациях. Эта вещь никогда не выйдет из моды.

Фото: Instagram Андре Тана

5. Прямые джинсы

Можно долго говорить о неоднозначности скинни и возвращении клеш, но ни один ультрамодный фасон не заменит правильных прямых джинсов. Они выглядят дорого, подчеркивают хрупкость и безупречно вписываются в любой образ.

Фото: Instagram Андре Тана

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