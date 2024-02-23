"Газетные" шляпы, рюши и послание мира: бренд Moschino презентовал коллекцию осень-зима 2024-2025

Коллекция получилась, как всегда, креативной, но также в ней можно заметить знаменитые коды бренда.

В Милане в рамках Недели моды состоялся показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino. Впервые для этого бренда коллекцию представлял Адриан Аппиолаза, которого назначали на пост креативного директора экстренно, после того как его предшественник Давиде Ренне скончался в возрасте 46 лет. Смерть Ренне от сердечного приступа наступила через десять дней после его назначения на должность.

Адриан Аппиолаза же в своей коллекции решил наследовать творчество основателя Модного дома Франко Москино и использовал некоторые элементы, которые ранее встречались в коллекциях бренда: облачный принт, впервые показанный в 1985 году, желтый смайлик, костюм с юбкой и лозунги на одежде, пропагандирующие любовь и мир.

Также мы видим в коллекции свободные фасоны, объемные жакеты, имитацию подтяжек, а также оригинальные газетные шляпы, отсылающие к творчеству Джона Гальяно. В качестве аксессуаров дизайнер предлагает и более классические варианты шляп-федор, жемчуг и свою вариацию туфель Мэри Джейн.

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

Показ коллекции осень-зима 2024-2025 бренда Moschino / Фото: Associated Press

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