Главная тенденция – женственность: Андре Тан назвал тренды осени 2024 года

Силуэты

Главная тенденция этой осени – это женственность. Проявляться она будет в акцентах на талии и прозрачности. Силуэты будут хоть и очень выразительными, то есть очень маскулинными, но в общем очень элегантными.

Цвета

Винные оттенки плавно перешли из прошлого сезона. Так что доставайте все свои бордовые вещи, они очень актуальны. Также актуальны хаки, болотный и другие сложные оттенки зеленого.

Текстуры

Кожа и замша еще долго будут актуальны и будут в моде. Особо обратите внимание на коричневые замшевые сумки.

Акценты

Обратите внимание на массивные шарфы и высокие воротники. Брелки на сумках неожиданно, но тоже будут в тренде.

Стиль офис-кор

Это современная интерпретация классического офисного стиля, сочетающая в себе элегантность и дресс-код с нотами индивидуальности. Он сдержан и в то же время очень сексуальн.

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