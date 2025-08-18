- Дата публикации
Главные модные тренды осени 2025 года: Андре Тан назвал пять вещей, которыми стоит наполнить шкаф
Дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые точно должны быть в твоем гардеробе этой осенью.
Акцентные большие плечи
Жакеты и пальто с четко очерченными плечами — это просто сила и стиль в одном флаконе. Они сразу добавляют образу и структуры, и уверенности, и делают вас стройнее минимум на десять килограммов. Это настоящий Must Have осени.
Кожаные вещи
Здесь не только о куртках, речь идет о кожаных юбках, брюках, рубашках, сумках — все это выглядит супер-стильно и дорого, и добавляет фактурности твоему образу.
Юбка-карандаш до колен
Да, эта юбка вернулась. Это строгий, но очень женственный фасон. Особенно хорошо она будет смотреться в паре с объемным верхом или легким свитером. Если хочется выглядеть собранно и стильно — эта юбка именно для вас.
Сапоги на платформе
Они модные, удобные и немножко дерзкие, в этом сезоне платформа снова актуальна, она добавляет роста, усиливает силуэт и удачно смотрятся как с платьями, так и с джинсами.
Эко-мех
Он мягкий, пушистый и очень стильный. Выбирайте пастельные или яркие цвета.