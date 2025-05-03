Главные оттенки лета 2025 года: Андре Тан назвал топ-5 цветов

Андре Тан

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BUTTER YELLOW

Мягкий, как солнечное масло на тосте. Butter Yellow — самый теплый среди модных оттенков лета. Идеально работает y total look или как акцент: платье-комбинация, свитшот, сандалии или шоперы. А также идеально подходит к загорелой коже.

POWDER PINK

Не яркий, а именно благородный розовый. Платье-комбинация, шелковая рубашка или костюм в Powder Pink — это всегда «вау, как стильно». Если хочешь добавить нежности, но без наивности это оно.

PISTASHIO

Тот случай, когда цвет уже сам по себе является стильным заявлением. Рубашки, шорты, топы, блейзеры или даже кроссовки в этом оттенке будут как Pinterest-мечта. Попробуй total look или комбинируй с белым или шоколадом и получишь идеальный летний вайб.

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BABY BLUE

Это новая альтернатива белому. Цвет, дарящий ощущение прохлады даже в жару. Платья, джинсы, блузы — все у baby blue имеет свежий и дорогой вид.

MOCHA MOUSSE

Шоколад, который не перегрязняет. Mocha Mousse идеально работает и в дневном, и в вечернем образе. Льняные брюки, топы с открытыми плечами, кожаные сумки или боди — в этом цвете выглядят лаконичным и с характером.