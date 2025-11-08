Главные принты осени 2025: Андре Тан назвал на что обратить внимание

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

Клетка

Классика как всегда возвращается осенью. Клетка добавляет образу элегантности и ощущение британского шарма. Выбирайте спокойные оттенки: серый, коричневый, бежевый. Или наоборот — яркую цветную цветную клетку, если хотите больше настроения в вашем гардеробе.

Горошек

Он легкий, игривый, немного романтичный. В 2025 году горошек возвращается в обновленном формате — это мелкий нежный горошек на темном фоне. Он идеально подходит для платьев и блуз с женственным настроением.

Полоска

Она добавляет динамики даже самому простому вашему образу. Полоска всегда про уверенность, про ритм, поэтому смело сочетайте ее с базовыми вещами.

«Перец с солью»

Этот принт уже можно назвать классикой делового стиля. Сочетайте его с черным, белым — это создает впечатление «игривой» фактуры. Это принт идеальный выбор для пальто, жакетов и костюмов. Также он прекрасно подходит фигурам plus size.

Аргайл

Это тот самый ромбовый узор, который напоминает шотландский свитер. Этот принт идеален для кардиганов и свитеров оверсайз.