Главные тренды обуви осени 2025 года: чем обновить гардероб

От высоких ботфортов до элегантных лоферов и даже смелых «раздвоенных» носков, каждая женщина сможет найти пару, которая подчеркнет ее характер. Издание Real Simple собрало главные обувные тенденции осени 2025 года и советы, как интегрировать их в ежедневный образ.

Ботфорты

В этом сезоне привычные ботильоны отходят на второй план, в центре внимания эффектные ботфорты. Они прекрасно вписываются в тренд «без брюк», который захватил модные показы весны и лета. На подиумах Chloe, Stella McCartney и Vivienne Westwood можно было увидеть романтические, минималистичные и даже «пиратские» интерпретации.

Как носить: сочетайте с микрошортами, объемными свитерами или обтягивающими скинни, которые снова возвращаются в моду.

Лоферы

Классические лоферы снова в тренде благодаря возвращению эстетики 90-х. Они идеально дополняют длинные пальто, широкие брюки и строгие силуэты, которые царят в коллекциях осень-зима 2025.

Фишка сезона: мужской крой, невысокие каблуки и интересные материалы, от лакированной кожи до бархата.

С чем носить: с широкими брюками для современного образа или с плиссированными юбками и жакетами для «академического» стиля.

Mary Jane

Эти женственные тапочки не сдают позиций, но теперь они стали «смелее», необычные материалы, массивные каблуки, ремешки в несколько рядов.

С чем носить: с колготками с кружевом, жакетами и юбками в стиле «школьная девочка». Идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и универсальность.

Кроссовки на низкой подошве

Минимализм и удобство остаются в тренде. Кроссовки с тонкой подошвой и ретро-силуэтами напоминают нам 90-е и ранние 2000-е.

Обратите внимание: многие спортивные бренды возродили архивные модели, а дизайнеры предлагают версии из кожи и замши.

Tabi (разделенный носок)

Настоящая авангардная находка, которая родилась в Японии, Maison Margiela сделал их культовыми, а TikTok окончательно популяризировал этот стиль.

Как носить: дайте им стать главным акцентом образа. Выбирайте простые вещи, чтобы «раздвоенные» носки выглядели максимально эффектно.

Сапоги с квадратным носком

Привет из 90-х, но в современном видении. Эти сапоги — практичные, ведь их низкий каблук подходит ко многим образам.

С чем комбинировать: с юбками миди, платьями, массивными свитерами или пальто прямого кроя.

Металлические акценты

Серебряные детали — на пике популярности, они появляются в виде декора, носков или каблуков.

Стильный совет: ищите обувь с минималистичными металлическими элементами — это придаст образу современности, но не сделает его слишком «театральным».

Туфли с Т-образными ремешками

Романтичные и одновременно сдержанные, T-ремешки — это почти Mary Jane, которые в этом сезоне покоряют подиумы.

С чем носить: с миди-юбками, свитерами и жакетами. Добавьте носки из ребристой ткани или кружевом и получите модный акцент.

Осень 2025 года в обуви — это микс комфорта, элегантности и модной смелости. Ботфорты добавляют драматизма, лоферы — практичности, а Tabi или металлические акценты — современной остроты. Поэтому смело выбирайте пару, которая подчеркнет вашу индивидуальность и создавайте собственную модную историю.