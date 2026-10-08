Главные тренды осени 2026 года: на что обратить внимание, чтобы стильно выглядеть

Главные тренды осени 2026 года: на что обратить внимание, чтобы выглядеть стильно / © Getty Images

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Осень всегда была лучшим временем года для экспериментов со стилем. Если летом достаточно легкого платья и минимум макияжа, то прохладное время года позволяет играть с фактурами, силуэтами, аксессуарами и цветами, об этом рассказало издание PureWow.

На этот раз мода отходит от эстетики «идеальной отполированности». После сезонов сдержанной роскоши, бежевых оттенков и макияжа, который почти невозможно заметить, осень 2026 года возвращает нам выразительность. Одежда становится более скульптурной, волосы — более пышными, ногти — более тёмными, а несовершенство наконец-то становится частью стиля.

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Баска

Баска больше не напоминает офисную моду 2012 года. В новой версии она отличается более чёткой линией талии, преувеличенными пропорциями и сдержанным силуэтом. Dior, Givenchy и Stella McCartney вернули этот элемент на подиумы, а стилисты советуют сочетать баску с прямыми брюками или тёмными джинсами.

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Бахрома

Бахрома продолжает свой триумф, но становится гораздо более повседневной. Теперь её можно увидеть не только на вечерних платьях, но и на свитерах, куртках, юбках и сумках. Даже простой осенний образ несколько подвижных деталей могут сделать гораздо интереснее.

«Растертые» губы

Четкий контур губ отходит на второй план. В тренде эффект слегка растушеванной помады, словно цвет остался после поцелуя. Очень актуальны ягодные, коричневые и насыщенные красные оттенки. Достаточно нанести помаду на центр губ и мягко распределить её пальцами или кисточкой.

Темные джинсы

Светлые джинсы уступают место темным оттенкам. Индиго, черный, шоколадный и бордовый делают деним более осенним и выразительным. Темные джинсы легко вписываются как в офисный гардероб, так и в вечерний образ — достаточно добавить приталенный свитер, туфли с заостренным носком и структурированное пальто.

Джинсы-пузыри

Если вы только что привыкли к джинсам-бочкам, пора познакомиться с новой моделью. Джинсы-пузыри имеют округлый, объёмный силуэт и могут быть как укороченными, так и длинными. Чтобы образ не выглядел перегруженным, верх лучше оставить более лаконичным.

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Скульптурные украшения

Миниатюрные подвески в этом сезоне можно отложить в сторону. В центре внимания — массивные цепи, изогнутые формы и украшения, которые буквально обрамляют ключицы. Очень эффектно смотрится сочетание цепочек разной толщины и длины.

Пышные, слегка растрепанные волосы

Гладкие волосы без единого лишнего волоска больше не являются единственным эталоном красоты. Осень позволяет волосам быть более пушистыми и живыми. В тренде объемные локоны, растрепанные кудри и легкий ореол вокруг головы.

Главное — не путать этот эффект с сухими или поврежденными волосами. Речь идет о здоровой текстуре, которой просто позволили занять больше места.

Сумки вытянутой формы

Длинные и узкие сумки по-прежнему в моде. Они напоминают стиль 1990-х, но выглядят вполне современно и удобно лежат под рукой. Замша, яркая кожа, бусины или минималистичный дизайн — выбор зависит только от настроения.

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Выразительные воротники

Даже самая простая рубашка или платье этой осенью могут стать интересными благодаря воротнику. Высокие воротники, драпировка и объемные складки у лица превращают верхнюю часть образа в главный акцент. Идеальный вариант для тех, кто любит правило «одна эффектная деталь и больше ничего не нужно».

Тёмно-красные ногти

Молочные и почти незаметные ногти уступают место оттенкам винного погреба. Бордо, мерло, черная вишня и шоколадно-красные оттенки становятся главными фаворитами осени. На коротких ногтях они выглядят современно и сдержанно, а на длинной миндалевидной форме — максимально гламурно.

Объемные слои

Волосы вновь становятся объемными. В моде легкие, воздушные слои, которые создают вокруг головы своеобразный ореол движения. На волнистых и кудрявых волосах это придаёт объём и упругость, а на более прямой текстуре создаёт мягкий эффект с прядями, обрамляющими лицо.

Бархатная кожа

Эффект «стеклянной» или очень сияющей кожи мы ставим на паузу. Однако это не означает возврата к плоскому матовому макияжу. Новый финиш — мягкий, бархатистый и рассеянный, с достаточным количеством естественного объема. Кожа выглядит как кожа — просто очень ухоженная.

Пальто с животными мотивами

Леопардовый, зебра и другие животные принты выходят далеко за рамки отдельных аксессуаров. Этой осенью они появляются на пальто различного кроя — от приталенных до оверсайз и укороченных.

Самое приятное в том, что такая верхняя одежда не требует сложной стилизации. Тёмные джинсы, белая футболка и простая обувь — и пальто уже делает всю работу.

Балетки и узкие кроссовки

Массивные кроссовки уступают место тонким моделям, напоминающим нечто среднее между ретро-кедами и балетками. Сами балетки также продолжают набирать популярность. Главный принцип сезона — обувь должна быть лёгкой, узкой и максимально облегающей стопу.

Минималистичные румяна

После сезонов, когда румяна наносили буквально везде, макияж наконец-то переживает передышку. Вместо яркого розового — прозрачные оттенки приглушённой розы, терракоты и нейтрального персика.

Осенние подиумы всё же оставили место для более насыщенных ягодных оттенков, но общая идея проста: меньше средства, более точное нанесение и более естественное сияние.

Эта осень не диктует единственно верный образ, и в этом заключается её главное очарование. Она позволяет одновременно носить скульптурную баску и непринужденные джинсы, массивные украшения и минималистичный макияж, объемные прически и темные ногти.

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