Главные тренды: самые яркие вещи этого сезона

Когда базовый гардероб собран, самое время подумать о ярких акцентах. И речь вовсе не об аксессуарах, а вещах, которые могут внести что-то новое в уже привычный стиль. Рассказываем о пяти трендах этого сезона, на которые стоит обратить внимание.

Льняной костюм

С мини-юбкой, широкими брюками и бермудами — льняные костюмы, как никогда разнообразны. Комбинируйте их с топами, разбивайте комплект и миксуйте жакеты с джинсами.

Трикотажное платье

Трикотажное платье легко впишется в любой гардероб и станет основой, от которой можно отталкиваться при создании многослойных образов. Обратите внимание на модели с воротником-поло, вырезами или пуговицами по всей длине.

Розовый жакет

Жакет — вещь настолько практичная, что с легкостью кочует из сезона в сезон с небольшими изменениями. Если в вашем гардеробе уже есть классический черный вариант, обратите внимание на более яркие оттенки, например, розовый. Снизить яркость можно нейтральными вещами светлых оттенков, но любителям смелых образов придутся по вкусу цветастые велосипедки и другие креативные решения.

Яркий купальник

Зеленый — новый черный, правда, неизвестно насколько долго. Купальник из жатой ткани в трендовом оттенке — отличный вариант быть в курсе последних модных веяний и оставаться самой яркой в отпуске.

"Рыбацкие" сандалии

К счастью, неудобные каблуки остались в прошлом. Который год популярны более практичные модели и спортивные сандалии. В этому году на первый план выходит другая модель, не менее комфортная и стильная. Речь, конечно, о сандалиях со множеством переплетений, которые не без причин называют "рыбацкими". Инфлюенсеры и звезды streetstyle выбирают модели Gucci, Prada, The Row, Marni, более демократичных масс-маркет брендов и смело сочетают с высокими носками.

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