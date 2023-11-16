Главные тренды зимы 2023-2024: Андре Тан рассказал, чем пополнить свой гардероб

Зима приближается, поэтому самое время узнать главные тренды этого сезона от дизайнера.
1. МЕТАЛЛИК
Один из ведущих стилей зимы 2024 года — металлик и металлизированные ткани. И этот тренд не только на эту зиму, поэтому рекомендую добавить в свой гардероб вещи в 'njv оттенке.
2. БОРДОВЫЙ
Институт цвета Pantone выбрал один из оттенков бордового как самый трендовый цвет года, и это решение действительно вдохновило многих дизайнеров. Практически в каждой коллекции, представленной на подиумах в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, можно увидеть красные и бородовые акценты: они преобладали в полных образах, вдохновляли в отдельных элементах и добавляли шарм аксессуарам.
3. АКЦЕНТНЫЕ ПЛЕЧИ
Несмотря на то, что структурированные плечи 80-х годов выходят за пределы времени, они, похоже, возвращаются, и это выглядит очень стильно и грациозно. Массивные плечи присутствуют в платьях, пальто торжественного кроя и свитерах.
4. ВОЛАНЫ, РЮШИ, БАХРОМА
Воланы, рюши и торочка также находят свое место в новых коллекциях в сезоне зима 2024. Эти декоративные элементы придают изысканности, романтики и грации в одежду и делают образы более женственными и стильными.
5. МЯГКИЕ И МЕХОВЫЕ ТКАНИ
В сезоне зима 2024 года трендами стали пушистые пальто, мягкие плащи и меховая отделка где угодно: блейзеры, свитера, меховые сумки. Сделайте упор на тактильных вещах, в которых можно ощутить мягкую приятную фактуру. И, конечно, согреться в холода.
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