- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 11
- Время на прочтение
- 1 мин
Главные тренды зимы 2025-2026 годов: Андре Тан рассказал, какие шубы, шарфы и цвета будут на пике популярности
Известный дизайнер назвал самые актуальные и интересные тренды этого сезона.
Шубы с прямым ворсом
В этом сезоне ворс стал очень длинным и прямым и это безусловно один из самых главных трендов этой зимы.
Меховые шарфы
Они выглядят очень актуально и очень модно. Такие шарфы добавляют изысканности простому образу.
Розовый цвет
Этот нежный оттенок заполняет все коллекции этого сезона. Именно розовый оттенок будет очень популярным в 2026 году.