Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

Главные тренды зимы 2025-2026 годов: Андре Тан рассказал, какие шубы, шарфы и цвета будут на пике популярности

Известный дизайнер назвал самые актуальные и интересные тренды этого сезона.

Андре Тан

Шубы с прямым ворсом

В этом сезоне ворс стал очень длинным и прямым и это безусловно один из самых главных трендов этой зимы.

Меховые шарфы

Они выглядят очень актуально и очень модно. Такие шарфы добавляют изысканности простому образу.

Розовый цвет

Этот нежный оттенок заполняет все коллекции этого сезона. Именно розовый оттенок будет очень популярным в 2026 году.

