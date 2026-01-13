Главные цвета 2026 года: Андре Тан назвал самые модные оттенки, которые будут повсюду

Андре Тан

Лиловый оттенок

Выбирайте от светлых, почти бледных, до глубоких оттенков. Лиловый будет одним из главных цветов 2026 года — это цвет который придаст элегантности и нежности любому образу.

Фиолетовый + синий деним

Сливовый станет одним из самых трендовых цветов 2026 года. А вместе с синим денимом создает идеальное сочетание. Такие цвета роскошно смотрятся как в одежде, так и в аксессуарах.

Бирюзовый

Бирюзовый, Тиффани, мятный, и ярко-голубой — эти цвета идеальны для аксессуаров и легких, летних тканей. Они имеют очень свежий вид.

Колоблокинг

Еще одна тенденция, которая возвращается тотал-цветовые образы. Сочетайте цвета, играйте с оттенками и создавайте смелые, яркие комбинации.

Бежевый, коричневый, красный

Эти классические цвета всегда в моде. Они возвращаются в новых вариантах, особенно в сочетании с другими трендовыми оттенками, такими как мятный или оранжевый.

Пурпурно-розовый

Розовый всегда в моде, но в 2026-м он получает новый взгляд. От атласных тканей до кружева — розовый будет в сочетании с бохо-стилем и летними платьями.

Оранжевый

Не кислотный, а мягкий и благородный оранжевый. Этот цвет прекрасно сочетается с денимом, коричневым и бежевым.