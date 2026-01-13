- Дата публикации
Главные цвета 2026 года: Андре Тан назвал самые модные оттенки, которые будут повсюду
Дизайнер рассказал на какие оттенки обращать внимание при обновлении гардероба.
Лиловый оттенок
Выбирайте от светлых, почти бледных, до глубоких оттенков. Лиловый будет одним из главных цветов 2026 года — это цвет который придаст элегантности и нежности любому образу.
Фиолетовый + синий деним
Сливовый станет одним из самых трендовых цветов 2026 года. А вместе с синим денимом создает идеальное сочетание. Такие цвета роскошно смотрятся как в одежде, так и в аксессуарах.
Бирюзовый
Бирюзовый, Тиффани, мятный, и ярко-голубой — эти цвета идеальны для аксессуаров и легких, летних тканей. Они имеют очень свежий вид.
Колоблокинг
Еще одна тенденция, которая возвращается тотал-цветовые образы. Сочетайте цвета, играйте с оттенками и создавайте смелые, яркие комбинации.
Бежевый, коричневый, красный
Эти классические цвета всегда в моде. Они возвращаются в новых вариантах, особенно в сочетании с другими трендовыми оттенками, такими как мятный или оранжевый.
Пурпурно-розовый
Розовый всегда в моде, но в 2026-м он получает новый взгляд. От атласных тканей до кружева — розовый будет в сочетании с бохо-стилем и летними платьями.
Оранжевый
Не кислотный, а мягкий и благородный оранжевый. Этот цвет прекрасно сочетается с денимом, коричневым и бежевым.