Глубокие декольте и высокие разрезы: украинский бренд OKSANA MUKHA представил роскошную коллекцию в Нью-Йорке

Украинский бренд вечерних и свадебных платьев OKSANA MUKHA представил роскошную кутюрную коллекцию "Женщина, которая верит в победу" в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Коллекцию представили в рамках мультибрендового показа от международной ритейл-платформы Flying Solo во всемирно-известной студии Canoe с прекрасным видом на Нью-Йорк. Там в свое время снимали свои видеоработы певицы Beyonce и Тейлор Свифт.

Показ коллекции бренда OKSANA MUKHA в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Показ коллекции бренда OKSANA MUKHA в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Каждый образ говорит, что сила женщины – в умении вдохновлять. Несмотря на те сложности, которые сейчас испытывает современный мир, она продолжает работать и не теряет внутреннего стержня и красоты.

Показ коллекции бренда OKSANA MUKHA в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Показ коллекции бренда OKSANA MUKHA в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Платья вручную расшиты роскошным декором, придающим нежности и грации нарядам. Нежные и в то же время смелые силуэты имеют глубокие сексуальные декольте и высокие разрезы.

Показ коллекции бренда OKSANA MUKHA в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Показ коллекции бренда OKSANA MUKHA в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Изюминкой коллекции стало свадебное платье, вышитое кристаллами и дополненное длинной фатой с короной. Оно символизирует величие женщины, ее силу и красоту, которая вдохновляет на победу.

Показ коллекции бренда OKSANA MUKHA в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Платья созданы из эксклюзивного кружева, кристаллов, глиттера и тюли.

Напомним, представительница Польши на "Мисс Вселенная" Александра Клепачка появилась на ужине в красивом платье от OKSANA MUKHA.

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