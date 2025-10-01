- Дата публикации
Гольфы на осень 2025: Андре Тан назвал пять моделей, которые стоит добавить в свой гардероб
Осень — это не только о пальто и теплых напитках, но и о деталях, которые создают твой образ. Дизайнер Андре Тан назвал самые топовые гольфы, которые добавят тепла, стиля и особого шарма в ваш образ.
Гольфы из кашемира
Это теплые, мягкие, очень комфортные и приятные на ощупь вещи. Они прекрасно сочетаются с любым образом. Их можно носить как с брюками, так и с юбками или шортами.
Классические черные гольфы
Это базовый элемент осенне-зимнего сезона. Они добавят дерзости, сдержанности и элегантности образу. Сочетать их лучше всего с юбками или брюками свободного фасона.
Гольфы с принтом
Такие гольфы — это замечательный яркий акцент образа. Они точно необходимы каждой, ведь хорошо будут привлекать внимание. Однако принт должен быть не «кричащим» — это очень важно.
Длинные гольфы
Это не только красиво, но и очень удобно. Длинные гольфы идеально подходят для осеннего сезона, особенно, когда погода становится довольно прохладной. Их можно носить и с короткими джинсами и с леггинсами.
Цветные гольфы
Этой осенью это не просто трейд, а настоящая необходимость. Выбирайте яркие оттенки такие как красный, синий или даже оранжевый, чтобы добавить цвета осенним мрачным будням.