Гольфы на осень 2025: Андре Тан назвал пять моделей, которые стоит добавить в свой гардероб

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Реклама

Гольфы из кашемира

Это теплые, мягкие, очень комфортные и приятные на ощупь вещи. Они прекрасно сочетаются с любым образом. Их можно носить как с брюками, так и с юбками или шортами.

Классические черные гольфы

Это базовый элемент осенне-зимнего сезона. Они добавят дерзости, сдержанности и элегантности образу. Сочетать их лучше всего с юбками или брюками свободного фасона.

Гольфы с принтом

Такие гольфы — это замечательный яркий акцент образа. Они точно необходимы каждой, ведь хорошо будут привлекать внимание. Однако принт должен быть не «кричащим» — это очень важно.

Реклама

Длинные гольфы

Это не только красиво, но и очень удобно. Длинные гольфы идеально подходят для осеннего сезона, особенно, когда погода становится довольно прохладной. Их можно носить и с короткими джинсами и с леггинсами.

Цветные гольфы

Этой осенью это не просто трейд, а настоящая необходимость. Выбирайте яркие оттенки такие как красный, синий или даже оранжевый, чтобы добавить цвета осенним мрачным будням.