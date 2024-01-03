Гости из прошлого: 3 вещи, которые будут в моде в 2024 году

Этот год обещает быть ярким и немного необычным, поскольку в моду вернулись некоторые старые вещи.

По мнению нескольких стилистов, которым они поделилась с изданием Business Insider, в новом году к нам вернутся три старых тренда. Вероятно, эти аксессуары уже есть в вашем гардеробе, где-то в дальней шухляде, поэтому стоит наконец-то ее открыть.

Многослойные браслеты

Вместо того, чтобы носить один браслет в этом году рекомендуется использовать несколько. Браслеты могут быть изготовлены из различных материалов, таких как: бусины, кожа, металл и ткань, и вы можете смешивать и сочетать разные стили, чтобы создать уникальный образ.

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Клатчи-конверты

Они были безумно популярны в 2010 годах, но постепенно ушли на второй план. В этом году таким клатчам предвещают возвращение в мир моды.

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Панамки

Эти головные уборы были в тренде в нулевых годах, а также в разных дизайнах и материалов стали популярными в последнее несколько сезонов. Популярность они продолжают набирать благодаря своей универсальности - их можно носить с разными нарядами.

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