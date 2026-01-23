- Дата публикации
Гранж, кеды и темная помада — как носить стиль 90-х так, чтобы выглядеть круто сегодня
Темная помада, потертые кеды и ощущение свободы — новая мода, которая на самом деле совсем не новая.
Пока мода 2000-х успела пройти путь от ностальгии до переутомления, поколение Z пошло дальше, сразу в сердце 90-х. Новый тренд, который захватил TikTok, подиумы и стритстайл, называется «90s Older Sister Core» («Стиль старшей сестры из 90-х»). Это не просто образ — это настроение. Немного гранжа, немного панка, немного «я не стараюсь, но все же выгляжу классно».
В 2023-м мы снова достали из архивов джинсы с заниженной талией, сумки east-west и топы «для вечеринок». Однако ностальгия — вещь ненасытная, и уже через несколько сезонов стало понятно, что поколению Z хочется не глянца, а сырой, нефильтрованной эстетики 90-х — времени, когда стиль был способом заявить о себе, а не собрать лайки.
Так родился «Older Sister Core» — эстетика старшей сестры, которая слушала альтернативный рок, красила губы в темно-винный цвет и знала все секонд-хенды окрестности, об этом рассказало издание Pure Wow.
Кто такая «старшая сестра из 90-х»
В 90-х старшие сестры были повсюду — на экранах и в реальной жизни. От Клариссы Дарлинг и DJ Tanner до Лоры Уинслоу. Но тот образ, который сегодня возрождает Gen Z, происходит из альтернативной сцены.
Это девушка, которая втихаря убегала на концерты Pearl Jam, слушала Nirvana и Radiohead, носила фланелевые рубашки на талии и тяжелые ботинки. Ее героини:
Кэт Стретфорд из «10 причин моей ненависти»,
Анджела Чейз из «Моей так называемой жизни»,
Это было девичество, но с темной стороной, такая себе душевная готика.
Иконы стиля тогда и сейчас
Тридцать лет назад эту эстетику олицетворяли:
Вайнона Райдер — минимализм и внутренняя драма,
Гвен Стефани — гранж с характером
Хлоя Севиньи — антимода как заявление
Сегодня их наследницами стали:
Билли Айлиш с яркими цветами волос и отказом от глянцевых стандартов,
Оливия Родриго с Doc Martens и туровыми образами «без фильтров»,
Charli XCX со своим нарочито небрежными, дерзкими образами.
Все они о неидеальности как стиле.
Как поколение Z носит стиль 90-х в реальной жизни
Неформальные иконки стиля, рожденные после 1997 года, делают ставку на:
тату и септум пирсинг,
виниловые пластинки и старые CD,
потертые джинсы,
гитары в углу комнаты,
грязные черные худи и «видавшие жизнь» Converse.
Это настроение уже вышло за пределы TikTok, его можно увидеть на подиумах — агрессивно скроенные кожаные куртки Khaite сезона 25/26, в магазинах — гранж-линия Heaven by Marc Jacobs, отсылающая к его культовым и скандальным 90-м.
Этот стиль — не о том, кем вы были по возрасту. Он о состоянии, будто вы только что вышли из родительского гаража, едете в секонд-хенд и ищете что-то классное в корзине «по 5 гривен». Это девичество без розового, свобода без глянца, красота без усердия.
Как повторить образ
Ногти. Различные цвета, сколы и небрежность приветствуются.
Волосы. Чем больше — тем лучше. Объем, челки, резкие цвета, например, красный, зеленый или желтый, в стиле Billie Eilish.
Кеды. Чем потертые — тем лучше. Новые не считаются.
Baggy джинсы. Levi’s — идеально. Клеш — можно. Скинни — табу.
Оверсайз-футболка. Желательно с логотипом группы или просто очень большая.
Аксессуары. Пластиковый чокер-цепочка, ремень с массивной пряжкой — без этого стиль 90-х неполный.
90-е — это ответ поколения Z на усталость от идеальности. Это стиль, в котором можно быть громкими, странными, небрежными и настоящими. Не копировать прошлое, а проживать его заново, со своей музыкой, своими правилами и собственным бунтом.