Грузинский бренд Keburia создал уникальные шляпы, чтобы поддержать Украину

Мир моды на стороне украинского народа, и на этот раз свою поддержку выразил Георгий Кебурия - грузинский дизайнер-самоучка, основавший популярный на весь мир бренд женской одежды и аксессуаров.

Грузинский бренд Keburia создал необычные меховые шляпы в цветах украинского флага, а также заявил, что прекращает работу в России.

"Мы стоим вместе с Украиной, присоединяясь к протесту грузинских дизайнеров. У нас не так много магазинов в России, как в других частях мира, но мы отменяем все текущие заказы из России. Мы жертвуем 3000 евро и начинаем кампанию по сбору средств для дополнительной поддержки.

Вам предстоит принять участие. Начнем с UA Шляпы. Эта уникальная крупная шляпа изготовлена вручную из (перьев - Ред.) индейки марабу. Она не предназначена для массового производства, она предназначен только для стилистов и VIP-клиентов. Цена: 3000 евро. Выручка от всех продаж на нашем сайте в течение 2 недель будет полностью передана Гуманитарной помощи украинского народа", - говорится в сообщении бренда.

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