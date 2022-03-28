Грузинский бренд Lalo создал необычные сине-желтые туфли, чтобы поддержать Украину

Грузинский бренд обуви Lalo выразил свою поддержку Украине и создал две пары туфель в цветах сине-желтого флага.

Автором обуви является Лало Бакрадзе - основательница и дизайнер бренда. Туфли получили название Freedom Blue&Energizing Yellow.

Первая пара обуви выполнена в виде туфель на высоком устойчивом каблуке, а вот вторая - в виде слингбэков с бантиками.

Напомним, ранее также свою поддержку Украине выразил другой грузинский дизайнер Демна Гвасалия - креативный директор Balenciaga. На Парижской неделе моды он посвятил показ украинцам, а гостей шоу одел в сине-желтые футболки.

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