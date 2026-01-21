Показ Prada на сезон осень-зима 2026-2027 / © Getty Images

Раф Симонс и Миучча Прада представили в Милане новую коллекцию мужской одежды на сезон осень-зима 2026-2027. На этот раз дизайнеры Prada снова могли удивить, ведь шоу запомнилось рядом интересных акцентов и стилистических приемов в образах, которые понравились не всем.

Вещи на подиуме были как будто специально испорчены: на воротниках и манжетах были заметны пятна (сделанные, конечно, специально), на воротниках ткань как будто облезла и из-под нее выглядывала другая, на ткани был использован принт в виде плесени, а также многие вещи специально были помятыми.

Называлась эта коллекция Before and Next и будто стремилась обратиться к прошлому и одновременно задуматься над тем, каким может быть будущее бренда. Это была снова попытка переосмысления дизайнерами роль одежды.

