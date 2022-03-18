Харьковский бренд keepstyle создал толстовку с украинской "Мрией"

Практически вся прибыль от продаж пойдет на помощь украинской армии.

Харьковский бренд keepstyle представил весеннюю капсульную коллекцию толстовок и футболок "Ми з України". По словам бренда, 95% прибыли от продаж пойдет на поддержку ВСУ, а остальная часть - на поддержку команды.

В коллекцию вошли вещи с очень символичными принтами, среди которых был и знаменитый украинский самолет Ан-225 "Мрія", уничтоженный российскими военными преступниками на аэродроме "Антонов" в Гостомеле.

Украинский бренд keepstyle

"После всех стадий принятия нашего сегодня, после того как 90% команды уехали из Харькова — города, где основался и жил наш бренд последние 9 лет, мы готовы действовать! Мы готовы создавать, работать, поднимать дух, собирать средства, помогать восстанавливать страну так, как лучше всего умеем — через креатив и одежду. Мы запускаем продажу первой весенней капсулы "Ми з України". Каждый ваш заказ – это не просто preorder одежды, сегодня это донат: 95% прибыли от продаж пойдут на поддержку ВСУ, а остальные 5% — на поддержку нашей команды (а это 40 семей, вынужденных покинуть свои дома). Если вы хотите внести больший вклад — просто закажите несколько вещей, как только мы наладим производство, каждый заказ будет отправлен. В этой борьбе у каждого из нас своя миссия, каждый из нас герой, каждый из нас – это Украина", - говорится на странице бренда в Instagram.

Украинский бренд keepstyle

Украинский бренд keepstyle

Украинский бренд keepstyle

Украинский бренд keepstyle

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