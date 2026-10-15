Хэллоуин 2026 года: подборка интересных и актуальных идей для костюмов

Хэллоуин 2026 года / © Associated Press

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В этом году Хэллоуин приходится на субботу, 31 октября, поэтому у поклонников этого праздника будет отличная возможность устроить вечеринку, перевоплотиться в любимого персонажа или собрать друзей для тематического выхода. Издание Real Simple и тренды в социальных сетях подсказывают, что в моде будет всё, от тёмной эстетики до образов с громких кинопремьер.

Готическая романтика и вампирская эстетика

Тёмный макияж, чёрное кружево, драматичные силуэты и бледная кожа — готика снова в центре внимания. Интерес к тёмным макияжным образам заметно вырос, а в TikTok возрос интерес к костюмам вампиров.

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Среди фаворитов — Венсдей и Мортиша Аддамс, для компании друзей подойдет и мрачная сказочная эстетика мультфильма «Кошмар перед Рождеством» с Джеком Скеллингтоном, Салли и другими персонажами.

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Ведьмы

Классические образы ведьм вновь набирают популярность благодаря кино. Поклонникам мюзикла «Wicked: Волшебница» стоит присмотреться к образам Эльфабы и Глинды — идеальному дуэту подруг.

Еще один источник вдохновения — фильм «Практическая магия 2». Образы сестер Оуэнс вдохновляют на создание романтичных платьев, распущенных волос, загадочных аксессуаров и легкой мистической атмосферы.

Богини

Если хочется не столько пугать, сколько поражать, обратите внимание на образы из фильма «Одиссея». В трендах — волшебница Калипсо, которую сыграла Шарлиз Терон, Афина в драпированных светлых нарядах, вдохновленных образом Зендеи, и Пенелопа в величественных накидках и драматичных силуэтах, как в исполнении Энн Хэтэуэй.

Это отличный вариант для тех, кто любит античную эстетику, роскошные ткани и выразительные образы, напоминающие кадры из исторических фильмов.

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Герои мультфильмов и супергерои

Персонажи, которых обожают и дети, и взрослые, традиционно остаются в числе фаворитов. Ожидается, что свою популярность сохранят герои мультфильма «Охотники на демонов K-pop», персонажи «История игрушек 5» и «Моана».

Для семейных костюмированных вечеринок или компаний друзей это очень удобный вариант, ведь можно собрать целую команду персонажей и создать гармоничные образы.

Человек-паук и Халк

Тема супергероев снова обещает стать одной из самых заметных. Ожидается, что популярностью будут пользоваться костюмы Человека-паука — узнаваемого героя, который одинаково хорошо подходит как детям, так и взрослым. Ему может составить компанию Халк, который также появился в фильме «Человек-паук: Абсолютно новый день».

Такие костюмы — беспроигрышный выбор для тех, кто предпочитает яркие цвета, маски и атмосферу супергероев.

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Хэллоуин предлагает множество способов проявить себя, поэтому, если хотите быть в тренде, черпайте вдохновение в популярных фильмах и сериалах, но не забывайте о собственной фантазии.

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