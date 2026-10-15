ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
192
Время на прочтение
2 мин

Хэллоуин 2026 года: подборка интересных и актуальных идей для костюмов

Готическая романтика, ведьмы, древние богини и супергерои — сезон жутких перевоплощений обещает быть удивительно ярким.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Хэллоуин 2026 года

Хэллоуин 2026 года / © Associated Press

В этом году Хэллоуин приходится на субботу, 31 октября, поэтому у поклонников этого праздника будет отличная возможность устроить вечеринку, перевоплотиться в любимого персонажа или собрать друзей для тематического выхода. Издание Real Simple и тренды в социальных сетях подсказывают, что в моде будет всё, от тёмной эстетики до образов с громких кинопремьер.

Готическая романтика и вампирская эстетика

Тёмный макияж, чёрное кружево, драматичные силуэты и бледная кожа — готика снова в центре внимания. Интерес к тёмным макияжным образам заметно вырос, а в TikTok возрос интерес к костюмам вампиров.

Среди фаворитов — Венсдей и Мортиша Аддамс, для компании друзей подойдет и мрачная сказочная эстетика мультфильма «Кошмар перед Рождеством» с Джеком Скеллингтоном, Салли и другими персонажами.

Ведьмы

Классические образы ведьм вновь набирают популярность благодаря кино. Поклонникам мюзикла «Wicked: Волшебница» стоит присмотреться к образам Эльфабы и Глинды — идеальному дуэту подруг.

Еще один источник вдохновения — фильм «Практическая магия 2». Образы сестер Оуэнс вдохновляют на создание романтичных платьев, распущенных волос, загадочных аксессуаров и легкой мистической атмосферы.

Богини

Если хочется не столько пугать, сколько поражать, обратите внимание на образы из фильма «Одиссея». В трендах — волшебница Калипсо, которую сыграла Шарлиз Терон, Афина в драпированных светлых нарядах, вдохновленных образом Зендеи, и Пенелопа в величественных накидках и драматичных силуэтах, как в исполнении Энн Хэтэуэй.

Это отличный вариант для тех, кто любит античную эстетику, роскошные ткани и выразительные образы, напоминающие кадры из исторических фильмов.

Герои мультфильмов и супергерои

Персонажи, которых обожают и дети, и взрослые, традиционно остаются в числе фаворитов. Ожидается, что свою популярность сохранят герои мультфильма «Охотники на демонов K-pop», персонажи «История игрушек 5» и «Моана».

Для семейных костюмированных вечеринок или компаний друзей это очень удобный вариант, ведь можно собрать целую команду персонажей и создать гармоничные образы.

Человек-паук и Халк

Тема супергероев снова обещает стать одной из самых заметных. Ожидается, что популярностью будут пользоваться костюмы Человека-паука — узнаваемого героя, который одинаково хорошо подходит как детям, так и взрослым. Ему может составить компанию Халк, который также появился в фильме «Человек-паук: Абсолютно новый день».

Такие костюмы — беспроигрышный выбор для тех, кто предпочитает яркие цвета, маски и атмосферу супергероев.

Хэллоуин предлагает множество способов проявить себя, поэтому, если хотите быть в тренде, черпайте вдохновение в популярных фильмах и сериалах, но не забывайте о собственной фантазии.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie