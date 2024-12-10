Херсонес Таврический и музей Сковороды: бренд выпустил коллекцию платков, посвященную утраченным культурным памятникам

Главная цель коллекции – напомнить, что российские оккупанты уничтожают культурное достояние украинского народа.
Украинский бренд OLIZ презентовал коллекцию "Скарби України", которая состоит из четырех шелковых платков.
Главная цель линейки, созданной при поддержке фонда Razom for Ukraine, напомнить о том, что враг систематически уничтожает культурное достояние украинского народа – храмы, театры, музеи, библиотеки.
В центре внимания – судьбы трех уникальных музеев, преступно уничтоженных российскими оккупантами – Херсонес Таврический, музей Григория Сковороды, дом-музей украинской художницы Полины Райко, а также вывезенная из Херсонского художественного музея картина художника Георгия Курнакова "Красоля" (1928).
Платок "Херсонес Таврический"
На шелковом платке Херсонес Таврический изображен таким, каким он был до оккупации полуострова и который теперь невозможно воспроизвести. Это был единственный античный памятник мирового значения в Крыму в городе Севастополь. На месте археологических остатков Херсонеса россияне построили открытый театр, а затем и Археологический парк и собор. Большинство уникальных артефактов – фрески, иконы, предметы быта, найденные во время незаконной застройки, были вывезены в россию.
"Музей Григория Сковороды"
На платке изображены руины музея Григория Сковороды и чудом уцелевший памятник выдающемуся философу и писателю. Он стал одним из символов несокрушимости украинцев. Литературно-мемориальный музей Григория Сковороды расположен в селе Сковородиновка Харьковской области в имении 18 века. Здесь работал, жил и похоронен Григорий Сковорода. Музей насчитывал несколько тысяч экспонатов. Во время ночных обстрелов 7 мая 2022 года россияне его уничтожили.
"Ангелы"
Платок посвящен художнице из Херсонщины Полине Райко и ее уникальному дому-музею в Олешках Херсонской области. Художница не имела художественного образования и начала рисовать в зрелом возрасте, работала в жанре наивного искусства и расписала свой дом фресками, на которых ожили вымышленные животные и библейские сюжеты. Эта роспись с ангелами и цветами, воспроизведенная на платке, присуща народным настенным рисункам. Дом-музей затопило из-за подрыва конструкций Каховской ГЭС российскими военными 6 июня 2023 года.
"Красоля"
Одноименный шелковый платок "Красоля" посвящен картине украинского художника Георгия Курнакова. Живописец и график родом из Мариуполя, но жил, преподавал и рисовал в Херсоне. В течение почти 60 лет изображал Херсонщину. Благодаря его стараниям в городе была создана пейзажная школа самодеятельных художников "Днепровская палитра". Художник много работал в жанре пейзажа и натюрморта. Картину "Красоля" похитили российские военные во время оккупации из Херсонского художественного музея.
Напомним, бренд выпустил также серию платков с изображением картин, похищенных осенью 2022 года из Херсонского художественного музея им. О. Шовкуненко. Это работы херсонских мастеров Людмилы Витковской, Веры Семенюк, Владимира Чуприны, а также картина "Завод работает" одного из известнейших художников Херсонщины Алексея Шовкуненко. Запустили благотворительную коллекцию платков с работой Архипа Куинджи, мозаикой из Михайловского собора и росписью дома Полины Райко.
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