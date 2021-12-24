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Хищный или синий: какой наряд выбрать для новогодней ночи, чтобы понравиться Синему Водяному Тигру

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Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News

До новогодней вечеринки осталось совсем немного времени, если вы еще не выбрали наряд, самое время этим заняться.

Год Синего Водяного Тигра начнется 1 февраля 2022 года, но встречать его мы будем в ночь с 31 декабря на 1 января. Поэтому по сложившейся уже традиции стоит позаботиться о том, чтобы ваш наряд был в дружественных Тигру цветах. Вариантов в этом году несколько: вы можете выбрать образ с элементами хищных принтов - тигровых или леопардовых - или отталкиваться от того обстоятельства, что Тигр в этом году Синий Водяной. 

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Если вы остановите свой выбор на синем цвете, то остается решить, будет ли ваш лук тотально синим или это будет синяя блуза в сочетании с, например, черными брюками или же, наоборот, синяя юбка с белой блузой.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Очень эффектно в синем цвете могут смотреться юбки в пол фасона солнце-клеш из блестящей ткани. 

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Также интересно выглядеть будут модные уже не первый сезон платья-баллоны в коротком или длинном варианте. 

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Не менее стильный образ может получиться, если вы наденете брючный костюм оверсайз цвета морской волны. 

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Хищный принт - намного более сложный вариант для подбора образа, но он неизменно привлекает внимание на любой вечеринке.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Предпочтение стоит отдать все же тигровому принту, и тут очень важно не переборщить - уж очень он агрессивный. Пусть тигровый принт украшает только одну деталь образа - вы же не хотите, чтобы ваш наряд смотрелся карнавальным костюмом.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

С леопардовым принтом немного полегче: тут можно сочетать несколько вещей и даже аксессуаров в одном образе. 

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / © East News
Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

А вот от принтов "зебра" или "жираф" лучше отказаться - не стоит показывать Тигру, что вы в этом году можете быть добычей. 

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