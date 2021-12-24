Хищный или синий: какой наряд выбрать для новогодней ночи, чтобы понравиться Синему Водяному Тигру

Хищный или синий: какой наряд выбрать для новогодней ночи, чтобы понравиться Синему Водяному Тигру

До новогодней вечеринки осталось совсем немного времени, если вы еще не выбрали наряд, самое время этим заняться.

Год Синего Водяного Тигра начнется 1 февраля 2022 года, но встречать его мы будем в ночь с 31 декабря на 1 января. Поэтому по сложившейся уже традиции стоит позаботиться о том, чтобы ваш наряд был в дружественных Тигру цветах. Вариантов в этом году несколько: вы можете выбрать образ с элементами хищных принтов - тигровых или леопардовых - или отталкиваться от того обстоятельства, что Тигр в этом году Синий Водяной.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Если вы остановите свой выбор на синем цвете, то остается решить, будет ли ваш лук тотально синим или это будет синяя блуза в сочетании с, например, черными брюками или же, наоборот, синяя юбка с белой блузой.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Очень эффектно в синем цвете могут смотреться юбки в пол фасона солнце-клеш из блестящей ткани.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Также интересно выглядеть будут модные уже не первый сезон платья-баллоны в коротком или длинном варианте.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Не менее стильный образ может получиться, если вы наденете брючный костюм оверсайз цвета морской волны.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Хищный принт - намного более сложный вариант для подбора образа, но он неизменно привлекает внимание на любой вечеринке.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

Предпочтение стоит отдать все же тигровому принту, и тут очень важно не переборщить - уж очень он агрессивный. Пусть тигровый принт украшает только одну деталь образа - вы же не хотите, чтобы ваш наряд смотрелся карнавальным костюмом.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

С леопардовым принтом немного полегче: тут можно сочетать несколько вещей и даже аксессуаров в одном образе.

Коллекция прет-а-порте сезона осень-зима 2022 / East News

А вот от принтов "зебра" или "жираф" лучше отказаться - не стоит показывать Тигру, что вы в этом году можете быть добычей.

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