Хлопковые тренчи, клетчатые рубашки и леопардовые юбки: украинский бренд представил весеннюю коллекцию

Украинский бренд родом из Закарпатья diadia представил новую весеннюю коллекцию, в которой сочетались базовые вещи и яркие акценты.

Коллекция выполнена в шоколадных тонах, ведь мотто в нынешнем сезоне brown is a new black. Достойный внимания хлопковый тренч с объемными рукавами – совершенно беспроигрышный вариант весенней верхней одежды.

Представлены сатиновые юбки с леопардовым принтом длины мини и макси, которые отлично интегрируются в любой гардероб, добавляя эпатажа капсульной селекции.

Однако не леопардом единственным, ведь в этом сезоне бренд также создал однотонные юбки и скорты разных длины и цветов, чтобы обеспечить каждую возможность экспериментировать с оттенками и фасонами.

В капсулу также вошли клетчатые рубашки, выполненные в крое оверсайз. Они комфортно стилизуются с любым луком.

Кроме этого дизайнеры бренда расширили линейку аксессуаров, дополнив ее резинками для волос, сумками для телефонов и ремнями из натуральной кожи.

Все элементы капсулы гармонично сочетаются между собой, позволяя транслировать настроение и состояние души через одежду и аксессуары.

Весенняя коллекция – это игра форм, фактур и цвета. Созданные из нее образы отлично подойдут для встречи с подругами после рабочего дня, семейной прогулки, свидания в уютном баре или арт-воркшопа.

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