Хранила всю жизнь: женщина надела свое свадебное платье на 70-летнюю годовщину брака

У этой пары было всего несколько фотографий со свадьбы, поэтому их внучка-фотограф решила сделать для них необычный и очень трогательный подарок.

У любви нет срока давности, и это на личном примере показала пара из американского штата Южная Дакота - Нэнси и Мелвин Любберс, которые прожили в браке более 70 лет.

Они поженились 6 января 1952 года, когда Нэнси было всего 16 лет, а Мелвину - 20. Познакомились они на катке и прожили вместе всю жизнь. Сейчас у них пятеро детей, 12 внуков и 21 правнук.

В прошлом году пара отпраздновала 70-летие брака, и об этом благодаря их младшей внучке - фотографу Анне Бенинг - узнал весь мир. Женщина в апреле 2021 года устроила бабушке и дедушке фотосессию, а по случаю их праздника поделилась на своей странице в Instagram этими фотографиями, и они стали вирусными.

Нэнси и Мелвин Любберс / instagram.com/anna.behning

Нэнси и Мелвин Любберс / instagram.com/anna.behning

На протяжении всех этих годов Нэнси бережно хранила свое кружевное свадебное платье, которое купила в 16 лет за ​​35 долларов, и фату за 15 долларов в пластиковой коробке. Мелвин в тот день был одет в костюм в тонкую полоску. Церемония прошла в церкви, а затем был небольшой банкет с мороженым и тортом. Свадьбу пара тогда оплатила самостоятельно.

Нэнси и Мелвин Любберс / instagram.com/anna.behning

Внучка пары рассказала изданию Insider, что у ее бабушки и дедушки было всего несколько фотографий с их свадьбы, поэтому на их годовщину она решила сделать им подарок - устроить фотосессию. Бабушку она попросила надеть свое платье, а дедушку - не праздничный костюм, а военную форму 1952 года. Вероятно, рубашка на него уже была мала, поэтому он ее просто приложил к груди и закрепил галстуком.

Нэнси и Мелвин Любберс / instagram.com/anna.behning

Мелвин Любберс в своей военной форме в молодости / instagram.com/anna.behning

"Мое платье было чем-то особенным, и мне оно нравилось, поэтому я просто сохранила его и хранила все эти годы, - сказала Нэнси. - Мне было очень приятно надеть его снова, и мы весело провели время, вспоминая день нашей свадьбы, и фотосессия была очень веселой".

Нэнси и Мелвин Любберс / instagram.com/anna.behning

Мелвин же сказал, что снова увидеть Нэнси в ее свадебном платье было все равно, что прогуляться по переулку воспоминаний: "О Боже, это определенно навеяло некоторые хорошие воспоминания".

Нэнси и Мелвин Любберс / instagram.com/anna.behning

"Я так рада, что мне удалось запечатлеть их любовь, даже если это произошло через 70 лет после дня их свадьбы, - сказала Анна в Instagram. - Любовь так прекрасна. Брак - это подарок от Бога. Мне повезло, что они являются примером приверженности на протяжении всей жизни".

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