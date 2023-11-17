Худи-антистресс: украинский бренд презентовал одежду, которая помогает справиться со стрессом и паническими атаками

Одежда помогает поддержать покой и восстановить эмоциональное равновесие.
Две сестры – Инна и Лиза Руденко – с началом полномасштабного вторжения активно отшивают одежду и бронежилеты для военных на своем производстве. Объединив свои усилия с психологом Еленой Шершневой, девушки решили создать особое худи-антистресс.
На днях в Киеве украинский бренд Hey Sis! презентовал функционал такого худи, который может помочь поддержать покой и восстановить эмоциональное равновесие, если нет возможности сразу обращаться к психологу. Благодаря своим терапевтическим функциям, худи антистресс помогает снизить уровень стресса и тревоги, ведь имеет специальные элементы, которые предоставляют дополнительную сенсорную стимуляцию – действенный инструмент для уменьшения тревожности в краткосрочном моменте.
При создании худи авторы проекта учли и функцию разных цветов для успокоения, выбрав три основных гаммы: изумрудный – спокойствие и медитация, черный – концентрация и цвет капучино – релакс и расслабление.
Среди шести техник, предложенных психологом Еленой Шершневой на худи антистресс:
- "Квадрат дыхания" для возвращения спокойного эмоционального состояния
- "Возвращение в "здесь и сейчас" при панических атаках и тревожных состояниях
- "Восстановление веры в себя и будущее" в то время, когда подступило уныние
- "Сенсорная прокачка мозга"
- "Одень настроение" во время работы с установками и подсознательной настройкой на хороший лад
- "Баланс "напряжение-расслабление" при стрессе и нервном возбуждении.
На спине худи расположены настоящие "карманы-объятия", предназначенные для вашего близкого или любимого человека, детей и друзей. Для выживания человеку нужно, чтобы его обнимали 4 раза в день, 8 раз – для поддержки и 12 – для личного роста и развития. Это утверждает американская психолог Вирджиния Сатир. Поэтому авторы "худи-антистресс" учли и этот важный факт для поддержки ментального здоровья украинцев.
К проекту присоединились певицы NK (Настя Каменских), Kola, телеведущий Тимур Мирошниченко с супругой Инной, немецкий дизайнер Франк Вильде, телеведущий Алексей Суханов и другие.
Авторы проекта отметили, что худи антистресс не заменяет работу с психологом.
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