Худи-антистресс: украинский бренд презентовал одежду, которая помогает справиться со стрессом и паническими атаками

Две сестры – Инна и Лиза Руденко – с началом полномасштабного вторжения активно отшивают одежду и бронежилеты для военных на своем производстве. Объединив свои усилия с психологом Еленой Шершневой, девушки решили создать особое худи-антистресс.

Инна и Лиза Руденко

На днях в Киеве украинский бренд Hey Sis! презентовал функционал такого худи, который может помочь поддержать покой и восстановить эмоциональное равновесие, если нет возможности сразу обращаться к психологу. Благодаря своим терапевтическим функциям, худи антистресс помогает снизить уровень стресса и тревоги, ведь имеет специальные элементы, которые предоставляют дополнительную сенсорную стимуляцию – действенный инструмент для уменьшения тревожности в краткосрочном моменте.

При создании худи авторы проекта учли и функцию разных цветов для успокоения, выбрав три основных гаммы: изумрудный – спокойствие и медитация, черный – концентрация и цвет капучино – релакс и расслабление.

Среди шести техник, предложенных психологом Еленой Шершневой на худи антистресс:

Елена Шершнева

"Квадрат дыхания" для возвращения спокойного эмоционального состояния

"Возвращение в "здесь и сейчас" при панических атаках и тревожных состояниях

"Восстановление веры в себя и будущее" в то время, когда подступило уныние

"Сенсорная прокачка мозга"

"Одень настроение" во время работы с установками и подсознательной настройкой на хороший лад

"Баланс "напряжение-расслабление" при стрессе и нервном возбуждении.

На спине худи расположены настоящие "карманы-объятия", предназначенные для вашего близкого или любимого человека, детей и друзей. Для выживания человеку нужно, чтобы его обнимали 4 раза в день, 8 раз – для поддержки и 12 – для личного роста и развития. Это утверждает американская психолог Вирджиния Сатир. Поэтому авторы "худи-антистресс" учли и этот важный факт для поддержки ментального здоровья украинцев.

К проекту присоединились певицы NK (Настя Каменских), Kola, телеведущий Тимур Мирошниченко с супругой Инной, немецкий дизайнер Франк Вильде, телеведущий Алексей Суханов и другие.

Алексей Суханов

Авторы проекта отметили, что худи антистресс не заменяет работу с психологом.

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