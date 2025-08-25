Худи, лонгсливы и штаны на запах: новый дроп с социальными мессенджами от украинского бренда

Реклама

Украинский бренд унисекс-одежды FMK (ex Femka), известный своими смелыми социальными месседжами, кроме обновленной айдентики и нового имени, презентовал коллекцию «Броня твоїх прав», в которой сохранился фокус на правах человека, равенстве и свободе самовыражения.

Новый дроп подчеркивает устоявшиеся ценности. В нем сочетались натуральные оттенки коричневого и белого с легкостью и текстурностью марлевой ткани — легкой, воздушной с характерной фактурой.

Главными героями капсулы стали брюки Right to Life и мини-юбка на запах, короткая юбка с разрезом и лонгсливы Inclusion в двух оттенках.

Реклама

В дроп вошли два варианта кимоно в черном цвете с насыщенным матовым оттенком и базовые топы в розовых и коричневых тонах, которые посвящены человекоцентричности.

Представлены также футболки и лонгсливы Changes с контрастными воротниками — черная с белым, лаймовая с коричневым и синяя с белым, вдохновленные историей суфражистского движения.

Финальный штрих — линейка худи в фиолетовом, розовом и с принтом тай-дай «розовое с белым».

Новый дроп продолжает философию коллекции Human Rights, впервые представленной в 2021 году, созданной на основе Всеобщей декларации прав человека и посвященной базовым правам человека — равенству, достоинству, свободе выбора.