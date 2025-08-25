- Дата публикации
Худи, лонгсливы и штаны на запах: новый дроп с социальными мессенджами от украинского бренда
Коллекция переосмысливает знакомые силуэты и транслирует актуальные месседжи в минималистичной и функциональной одежде.
Украинский бренд унисекс-одежды FMK (ex Femka), известный своими смелыми социальными месседжами, кроме обновленной айдентики и нового имени, презентовал коллекцию «Броня твоїх прав», в которой сохранился фокус на правах человека, равенстве и свободе самовыражения.
Новый дроп подчеркивает устоявшиеся ценности. В нем сочетались натуральные оттенки коричневого и белого с легкостью и текстурностью марлевой ткани — легкой, воздушной с характерной фактурой.
Главными героями капсулы стали брюки Right to Life и мини-юбка на запах, короткая юбка с разрезом и лонгсливы Inclusion в двух оттенках.
В дроп вошли два варианта кимоно в черном цвете с насыщенным матовым оттенком и базовые топы в розовых и коричневых тонах, которые посвящены человекоцентричности.
Представлены также футболки и лонгсливы Changes с контрастными воротниками — черная с белым, лаймовая с коричневым и синяя с белым, вдохновленные историей суфражистского движения.
Финальный штрих — линейка худи в фиолетовом, розовом и с принтом тай-дай «розовое с белым».
Новый дроп продолжает философию коллекции Human Rights, впервые представленной в 2021 году, созданной на основе Всеобщей декларации прав человека и посвященной базовым правам человека — равенству, достоинству, свободе выбора.