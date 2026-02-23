Худи оверсайз, широкие брюки и полосатые пижамы: украинский бренд презентовал весеннюю коллекцию

Реклама

Украинский бренд Ace презентовал новую коллекцию Uncensored - homewear. В вещах из этой линейки не хочется оставаться дома, она переходит границы спальни в городской ритм.

Она о близости и интимности. Коллекция балансирует между домом и городом, между личным и публичным, оставляя пространство для интерпретаций.

В весеннюю линейку вошли пижама оверсайз Ace Classy в полоску свободного силуэта и с расслабленной посадкой, сет из легкого микрофлиса с лонгсливом и широкими брюками на завязках, а также худи, шорты и брюки из сетов Ace Bunny из плотной ткани со скульптурным объемом.

Реклама

В линейке также представлено в лимитированном количестве худи оверсайз Bunny Uncensored насыщенно-красного цвета, изготовленное из тяжелой ткани. Его объемный крой и плотный материал создают эффект "уютной защиты", а яркий оттенок делает лук заметным в городском ритме.

Цветовая гамма коллекции: розовый, молочный, серый, ярко-красный и насыщенный бургунди. Эти оттенки идеально подходят для переходного сезона, добавляя свежести и энергии образам и гармонично сочетаясь с настроением ранней весны.