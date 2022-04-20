И вашим и нашим: модные бренды, которые 80 лет назад поддерживали нацистов, а сейчас берут деньги у русских

И вашим и нашим: модные бренды, которые 80 лет назад поддерживали нацистов, а сейчас берут деньги у русских

Мы собрали известные бренды, которые сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. Все они существуют и процветают сейчас, но опыт войны их ничему не научил.

На протяжении всей Второй мировой войны они поддерживали нацистов, а сейчас, когда Украина страдает от войны развязанной Россией, продолжают обслуживать русских. Бренды находят лазейки, чтобы продолжать продавать свои вещи клиентам из России и охотно берут деньги, политые кровью украинцев.

Как бренды обходят запреты и открыто говорят "нас это не касается", смотрите в сюжете журналистки 1+1 Наталья Гончаровой, которая провела свое расследование в Милане.

Журналистка и ее подруга, прикинувшись русскими баерами, попыталась купить вещи в бутиках модных брендов и при этом никаких проблем у них не возникло. Например, консультант в Balenciaga услышав, что клиентки из России переспросил, живут ли они сейчас в Италии и, услышав утвердительный ответ, воскликнул: "А, ну тогда для нас вы итальянки". Другие продавцы очень извинялись за столь несправедливый Евросоюз, который запретил россиянам возвращать налог на добавленную стоимость, а вот в магазине Chanel, который сами русские ругают в последнее время в Сети, жителям России и Белоруси готовы были продать товаров на сумму до 10 тысяч евро.

На протяжении многих лет бренды, которые Наталья показала в сюжете, пытались отмыть свою репутацию, но как видим история их ничему не учит, ведь 80 лет тому назад они уже имели дело со страной развязавшей войну.

На самом ли деле всемирно известные бренды против россиян

Ниже мы же собрали бренды, которые сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны и рассказали их короткую историю.

Hugo Boss

Начать рассказ о моде и сотрудничестве с немцами стоит именно с этого бренда, поскольку Хьюго Фердинанд Босс, немецкий модельер и бизнесмен, был одним из тех, кто не просто поддерживал и работал с нацистами, благодаря ему появился образ немецкого солдата, который мы знаем сегодня.

Компания Hugo Boss была основана в 1932 году в городе Метцинген. Компания производила рубашки, куртки, рабочую одежду, спортивную одежду и плащи, но из-за нестабильной экономической ситуации в стране - обанкротилась. В 1931 году Хьюго Босс решил опять попробовать себя в модной отрасли, а также вступил в нацистскую партию и еще в несколько других организаций. Дизайнер сотрудничает с армией и уже к 1932 году начинает отшивать черную военную форму для офицера СС, которую разработал другой немецкий дизайнер, художник и офицер СС Карл Дибич в сотрудничестве с дизайнером Вальтером Хеком. К 1938 году фирма была сосредоточена на производстве униформы Вермахта, а затем и униформы для войск СС.

Во время Второй мировой войны Hugo Boss наняла 140 подневольных рабочих, большинство из которых были женщины. Помимо этих рабочих, в период с октября 1940 по апрель 1941 года в компании некоторое время работали 40 французских военнопленных. Все они содержались в ужасных условиях.

Однако не стоит думать, что единственной причиной, по которой Босс пошел по этому пути, была выгода и попытка выжить в войну. Сам он был ярым национал-социалистам, как и менеджеры его компании. В 1945 году у Хьюго Босса в квартире была фотография его с Гитлером, сделанная Бергхофе - резиденции Гитлера. Также Босс считался любимым дизайнером фюрера.

Schiaparelli

Французский модельер после начала оккупации Парижа уехала в Америку и ее прямое сотрудничество с нацистами не было зафиксировано на прямую, однако интересный тот факт, что салон Schiaparelli в Париже продолжал работать. Есть версия, что итальянка Скиапарелли была немецкой шпионкой и впервые это озвучила биограф Мэрил Сикрест. Работая над книгой Мэрил изучала файны ФБР, собранные на дизайнера, ведь как оказалось, после приезда Эльзы в Нью-Йорк ее взяли под наблюдение. Доказательств сотрудничества дизайнера с нацистами писательница не нашла в тех документах, но с полной уверенностью утверждала, что не верит в чистоту Скиапарелли:

"Она должна была начать сотрудничать с ними, иначе ее никогда бы не выпустили из Франции, не позволили бы въезжать в нее и выезжать, как она это всегда делала... Я убеждена, что она вовремя вышла из дела. ФБР следили за каждым ее шагом еще два с половиной года. Они знали, что она была в чем-то замешана, но не могли найти доказательств, чтобы уличить ее в чем-то. Я понимаю, что она просто делала то, что, как она думала, поможет ей сохранить свой дом".

Возможно, в шпионстве дизайнера подозревали из-за ее дружбы с нацистами. Известно, что помощницей Скиапарелли была Элизабет Бержери - супруга коллаборациониста Гастон Бержери, поддерживающего марионеточное правительство Виши во Франции. Такжек Скиапарелли дружила с Отто Абецом, один из руководителей оккупационной администрации нацистской Германии на территории Франции, и с Уолис Симпсон и ее мужем Эдуардом VIII, которые сотрудничали с нацистами и лично встречались с Гитлером. На протяжении многих лет Симпсон была клиенткой Модного дома Schiaparelli.

Chanel

Возможно, столь пристальное внимание к Скиапарелли было из-за ее французской коллеги Коко Шанель, которая была не только немецкой шпионкой, но и любовницей немецкого офицера Ганса Гюнтера фон Динклаге, который, согласно некоторым источникам, был не просто атташе немецкого посольства в Париже, а агентом абвера.

В опубликованной 2011 году книге писателя-документалиста Хэла Бона "В постели с врагом. Тайная война Коко Шанель" этот факт подтверждается. Автор рассказывает об активном сотрудничестве модельера с нацистами. Исследование автора основано на материалах множества архивов Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании и США.

Также известно, что Коко поддерживала режим Виши, и жила во время оккупации в отеле Ritz, изъятом высокопоставленными нацистскими офицерами, со своим любовником. Самая известная миссия Шанель - операция "Модная шляпка" связана с секретными переговорами о сепаратном мире между Германией и Францией. В 1945 году Коко Шанель была арестована как пособница нацистов.

Christian Dior

Французский дизайнер Кристиан Диор никогда не заявлял о своей симпатии к нацистам, однако на протяжении всей оккупации продолжал обслуживать их жен и любовниц. Тогда дизайнер работал у кутюрье Люсьена Лелонга, которого после окончания войны, обвинили в сотрудничестве с немцами, но на суде оправдали. Личная же драма Диора заключается в двух женщинах из его семьи - сестре и племяннице.

Сестра дизайнера, Катрин Диор, была членом антифашистского движения "Сопротивление". Она стала ключевой фигурой этого движения, в составе франко-польского разведывательного подразделения F2 с была арестованной и подвергнутой пыткам гестапо и отправленна в нацистский женский концлагерь Равенсбрюк. После освобождения в апреле 1945 года Катрин была награждена несколькими почетными медалями за участие в "Сопротивлении".

Храбрость сестры вдохновила Кристиана и он посвятил ей парфюм Miss Dior, который сегодня один из самых известных в линейке бренда.

Племянница Кристиана, светская львица Франсуаза Диор наоборот была приверженцей нацизма. В интервью 1963 года расхваливала достоинства этого движения и заявляла о том, что почитает Гитлера. Также Франсуаза вышла замуж за британского неонацистского активиста Колина Джордана и открыто носила свастику.

Balenciaga

Французский Модный дом основанный Кристобалем Баленсиагой был одним из тех, кто продолжал работу во время Второй мировой войны и в Париже, и в Мадриде. Более того, в Париже у дизайнера был небывалый успех, якобы связанный как раз из-за его сотрудничества с немцами.

Известно, что дизайнер одевал жену испанского диктатора поддерживающего нацизм Франсиско Франко, создавал свадебный наряд для его дочери, а также создавал образы для жен многих нацистских генералов. Протекция нацистского режима позволила ему работать во время войны — его модный дом был одним из шестидесяти в Париже, которые продолжали бизнес. Во время войны также работали Жанна Ланвен, Нина Риччи и Жан Пату.

Но якобы Баленсиага был против самого Гитлера. Существует его известная цитата, согласно которой он отказал немецким солдатам переносить бизнес в Берлин.

"Гитлер хотел перенести французскую моду в Берлин. Он послал ко мне шестерых огромных немцев… поговорить об этом. Я сказал, что с тем же успехом он мог бы отвезти всех быков в Берлин и попытаться обучить там тореадоров", - рассказываю кутюрье, но были ли так на самом деле - неизвестно.

Louis Vuitton

Во время Второй мировой войны этот Модный дом был тоже из тех, кто активно поддерживали и сотрудничали с нацистами. Когда Германия оккупировала Францию члены семьи Виттон без угрызений совести помогали марионеточному правительству Виши во главе с маршалом Филиппом Петеном и увеличивали свое состояние за счет деловых отношения с немцами. Семья даже основала фабрику по производству предметов роскоши, прославляющих Петена, среди которых были и его бюсты.

Первой обнаружила причастность Модного дома к нацистам писательница Стефани Бонвичини, когда работала над книгой "Луи Витон: французская сага". Согласно Стефани, из исторических архивов она узнала, что у Louis Vuitton был магазин на первом этаже великолепного отеля Hotel du Parc в Виши, где оседало правительство Петона. Это при том, что другим магазинам, видимо не поддерживающим вторжение, работать не разрешали. Среди закрытых бутиков был и ювелирный магазин Van Cleef & Arpels.

Налаживал связь с немцами правнук Виттона по имени Генри. Во время войны он, чтобы сохранить бизнес, стал завсегдатаем местного кафе, которое часто посещало гестапо. Генри в результате был одним из первых французов, награжденных нацистским правительством за лояльность и усилия на благо режима.

Многие годы эти факты о Louis Vuitton усердно скрывались, а сейчас находясь в собственности компании LVMH, бренд делает вид, что этого никогда не было.

Adidas и Puma

Это одни из самых популярных брендов спортивной одежды в мире, которые владеют большими долями рынка. Adidas и Puma ежедневно носят как спортсмены, так и обычные люди при этом спортивную одежду этих марок совсем не назвать бюджетной. Достичь такой высоты бренды смогли также вкладывая миллионы, в попытках скрывать прошлое - использование детского труда и нацизм.

Началась история брендов Adidas и Puma как детище двух братьев Адольфа и Рудольфа Дасслеров, живших в Веймарской Германии в 1920-х годах. Они работа на своей "Обувной фабрике братьев Дасслер". После прихода к власти нацистов, фабрика стала ключевым поставщиком обуви для организации Гитлерюгенда. Их обувь даже использовалась немецкими командами во время летних Олимпийских игр 1936 года, проходивших в Берлине.

Активная работа с правительством способствовала тому, что оба с большим энтузиазмом присоединились к нацистской партии, но, несмотря на это фабрика все равно была конфискована и принудительно переоборудована для производства военного снаряжения для нацистов. "Обувной фабрике братьев Дасслер" продолжала работать на вермахт, пока союзники не вторглись и не захватили их город.

После войны Адольф и Рудольф разделили бизнес и основали компании с разными названиями.

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