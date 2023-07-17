Идеально сохранилось: девушка примерила бабушкино свадебное платье, которому 65 лет

К сожалению, в видео она не показала фото своей бабушки в этом наряде.

Девушка по имени Лаура из Вайоминга - свадебный фотограф, который в свободное время увлекается переделкой и пошивом одежды. На свой странице в TikTok она часто делится видео процесса создания нарядов и примеркой новых образов. Но недавно девушка опубликовала необычный контент - показала свадебное платье своей бабушки.

Платье бабушки Лауры / скриншот из @laurainwyoming

В коротком видео Лаура достала бережно упакованное платье и рассказала, что это наряд ее бабушки, в котором та выходила замуж в 1958 году. Ролик стал вирусным и его уж посмотрели более 577 раз.

Также в видео Лаура примеряла платье и оно хорошо ей подошло, но боясь порвать его, она не застегнула молнию до конца. Платье было выполнено из атласной ткани, имело короткие рукава и опущенную линию плеча, которую украшала единственная отделка во всем наряде - широкое белое кружево.

Платье бабушки Лауры / скриншот из @laurainwyoming

Платье бабушки Лауры / скриншот из @laurainwyoming

Платье бабушки Лауры / скриншот из @laurainwyoming

Юбка платья была длинной и в широкие складки, а вот цвет наряда напоминал оттенок айвори. Платье было выполнено в классическом для конца 50-х годов стиле и выглядит роскошно и сегодня.

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