Идеально сохранилось: девушка примерила бабушкино свадебное платье, которому 65 лет

К сожалению, в видео она не показала фото своей бабушки в этом наряде.
Девушка по имени Лаура из Вайоминга - свадебный фотограф, который в свободное время увлекается переделкой и пошивом одежды. На свой странице в TikTok она часто делится видео процесса создания нарядов и примеркой новых образов. Но недавно девушка опубликовала необычный контент - показала свадебное платье своей бабушки.
В коротком видео Лаура достала бережно упакованное платье и рассказала, что это наряд ее бабушки, в котором та выходила замуж в 1958 году. Ролик стал вирусным и его уж посмотрели более 577 раз.
Также в видео Лаура примеряла платье и оно хорошо ей подошло, но боясь порвать его, она не застегнула молнию до конца. Платье было выполнено из атласной ткани, имело короткие рукава и опущенную линию плеча, которую украшала единственная отделка во всем наряде - широкое белое кружево.
Юбка платья была длинной и в широкие складки, а вот цвет наряда напоминал оттенок айвори. Платье было выполнено в классическом для конца 50-х годов стиле и выглядит роскошно и сегодня.
@laurainwyoming My grandmas wedding dress from 1958 #fyp #elopementphotographer #weddingdress #westernwedding ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design
Читайте также:
- Хранила всю жизнь: женщина надела свое свадебное платье на 70-летнюю годовщину брака
- Отрезала бабушкино свадебное платье: девушка кардинально изменила семейную реликвию и наткнулась на хейт
- Решила не хранить: невеста продала платье на следующий день после свадьбы и рассказала почему
- Связала платье в метро: девушка вышла замуж в необычном наряде ручной работы
- Решила не хранить: невеста отрезала свое платье просто на свадьбе и стала звездой Сети