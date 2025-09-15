- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 3 мин
Идеальное взятие для офиса: 8 пар на которые стоит обратить внимание
Продумать рабочий образ до мелочей всегда приятно, но обувь часто становится самым сложным пунктом. Хочется, чтобы она была одновременно элегантной, удобной и уместной в корпоративной среде.
Издание Real Simple рассказало, что стоит обратить внимание на классические, но в то же время современные модели, которые подойдут для работы с 9:00 до 18:00 и даже для вечерних встреч после работы.
Mary Jane
Когда-то эти туфли были школьной классикой, но сегодня они вернулись в мир моды как изысканный офисный вариант.
Как стилизовать: выбирайте модели на небольшом каблуке или на плоской подошве, сочетайте с миди-юбками или классическими брюками. Такой образ придаст французского шарма даже в будничный день.
Балетки
Балетки снова на пике популярности. Они удобные, стильные и легко сочетаются с деловой одеждой.
Как стилизовать: сочетайте балетки с укороченными брюками и блузой или сдержанным жакетом. А если выберете пару из лакированной кожи или украшениями, получите акцент в сдержанном образе.
Мюли на невысоком каблуке
Мюли — обувь, которая надевается за секунду, но у нее стильный и продуманный вид.
Как стилизовать: они отлично смотрятся с широкими брюками, платьями-футлярами или миди-юбками. А невысокий каблук подарит удобство даже в дни, когда запланирован десяток встреч.
Слингбэки
Слингбэки с открытой пяткой считаются одним из самых элегантных вариантов для офиса.
Как стилизовать: выбирайте модели на устойчивом каблуке, они добавляют осанки, а вместе с тем остаются удобными. Сочетайте с юбками-карандашами или брючными костюмами.
Массивная платформа
Платформы снова в тренде. Они добавляют роста, создают модный акцент и при этом удобнее шпилек.
Как стилизовать: идеально для дней с насыщенным графиком — совещание утром, работа в офисе и ужин с коллегами. Платформу легко сочетать как с брюками палаццо, так и с лаконичным платьем.
Стильные кеды
Если ваш офис имеет менее формальный дресс-код, аккуратные кеды из кожи или качественного текстиля станут отличным решением.
Как стилизовать: носите с брючными костюмами oversize, лаконичными платьями или даже с юбкой-миди. Чистые, однотонные модели выглядят не менее профессионально, чем классические туфли.
Туфли на устойчивом каблуке
Идеальный компромисс между высотой и стабильностью. Такие туфли добавляют уверенности и не истощают ноги.
Как стилизовать: выберите каблуки средней высоты и носите с четкими силуэтами, например, строгим жакетом, классическими брюками или платьем-футляром.
Лоферы
Структурированные и лаконичные, лоферы стали символом офисного стиля, не требующего каблуков.
Как стилизовать: комбинируйте с брюками клеш, прямыми юбками или платьями-рубашками. Добавьте ремень с акцентной пряжкой и ваш образ будет выглядеть максимально собранным.
Советы
Инвестируйте в качественную обувь: натуральная кожа и удобная колодка всегда оправдают затраты.
Выбирайте нейтральные цвета (черный, бежевый, бордовый, темно-синий) для базовых моделей и позвольте себе одну-две пары с интересными деталями.
Помните, что даже самая элегантная обувь потеряет вид без ухода. Регулярная чистка и надлежащее хранение — залог долговечности.
Офисная обувь давно перестала быть скучным компромиссом между комфортом и стилем. Сегодня вы можете позволить себе и балетки, и кеды, и массивные платформы, главное правильно их стилизовать.