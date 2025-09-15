Идеальное взятие для офиса: 8 пар на которые стоит обратить внимание

Обувь / © Associated Press

Реклама

Издание Real Simple рассказало, что стоит обратить внимание на классические, но в то же время современные модели, которые подойдут для работы с 9:00 до 18:00 и даже для вечерних встреч после работы.

Mary Jane

Когда-то эти туфли были школьной классикой, но сегодня они вернулись в мир моды как изысканный офисный вариант.

Как стилизовать: выбирайте модели на небольшом каблуке или на плоской подошве, сочетайте с миди-юбками или классическими брюками. Такой образ придаст французского шарма даже в будничный день.

Реклама

Балетки

Балетки снова на пике популярности. Они удобные, стильные и легко сочетаются с деловой одеждой.

Как стилизовать: сочетайте балетки с укороченными брюками и блузой или сдержанным жакетом. А если выберете пару из лакированной кожи или украшениями, получите акцент в сдержанном образе.

Мюли на невысоком каблуке

Мюли — обувь, которая надевается за секунду, но у нее стильный и продуманный вид.

Как стилизовать: они отлично смотрятся с широкими брюками, платьями-футлярами или миди-юбками. А невысокий каблук подарит удобство даже в дни, когда запланирован десяток встреч.

Реклама

Слингбэки

Слингбэки с открытой пяткой считаются одним из самых элегантных вариантов для офиса.

Как стилизовать: выбирайте модели на устойчивом каблуке, они добавляют осанки, а вместе с тем остаются удобными. Сочетайте с юбками-карандашами или брючными костюмами.

Массивная платформа

Платформы снова в тренде. Они добавляют роста, создают модный акцент и при этом удобнее шпилек.

Как стилизовать: идеально для дней с насыщенным графиком — совещание утром, работа в офисе и ужин с коллегами. Платформу легко сочетать как с брюками палаццо, так и с лаконичным платьем.

Реклама

Стильные кеды

Если ваш офис имеет менее формальный дресс-код, аккуратные кеды из кожи или качественного текстиля станут отличным решением.

Как стилизовать: носите с брючными костюмами oversize, лаконичными платьями или даже с юбкой-миди. Чистые, однотонные модели выглядят не менее профессионально, чем классические туфли.

Туфли на устойчивом каблуке

Идеальный компромисс между высотой и стабильностью. Такие туфли добавляют уверенности и не истощают ноги.

Как стилизовать: выберите каблуки средней высоты и носите с четкими силуэтами, например, строгим жакетом, классическими брюками или платьем-футляром.

Реклама

Лоферы

Структурированные и лаконичные, лоферы стали символом офисного стиля, не требующего каблуков.

Как стилизовать: комбинируйте с брюками клеш, прямыми юбками или платьями-рубашками. Добавьте ремень с акцентной пряжкой и ваш образ будет выглядеть максимально собранным.

Советы

Инвестируйте в качественную обувь: натуральная кожа и удобная колодка всегда оправдают затраты.

Выбирайте нейтральные цвета (черный, бежевый, бордовый, темно-синий) для базовых моделей и позвольте себе одну-две пары с интересными деталями.

Помните, что даже самая элегантная обувь потеряет вид без ухода. Регулярная чистка и надлежащее хранение — залог долговечности.

Офисная обувь давно перестала быть скучным компромиссом между комфортом и стилем. Сегодня вы можете позволить себе и балетки, и кеды, и массивные платформы, главное правильно их стилизовать.