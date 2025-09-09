Инклюзивность, элегантность и женская линейка: бренд Andreas Moskin презентовал коллекцию "Жити назустріч" на UFW

Реклама

Украинский бренд Andreas Moskin в рамках Ukrainian Fashion Week представил новую коллекцию SS26 "Жити назустріч", которая исследует стойкость и единство, рожденное во времена испытаний, и раскрывает тему равенства через сочетание мужественности и чувствительности. Событие прошло в формате показа-перфоманса, режиссером которого выступил Олег Загородний.

На подиуме вместе с профессиональными моделями появились амбассадоры платформы интеграции ветеранов и ветеранок "Жити назустріч" - ветераны, военные и гражданские с инвалидностью, чью жизнь изменила война, создавая общее пространство, где каждый был равным и видимым.

Среди них были Неля Леонидова, которая в 2014 году спасая детей во время обстрела в Зугрэсе получила тяжелые ранения, прошла через кому, десятки операций и вынужденное переселение; Ирина Белоцерковец, врач и мать, которая в первые дни полномасштабной войны получила серьезные травмы и пережила сложный путь восстановления; Захар Бирюков, ветеран Сил специальных операций, который после потери обеих рук вернулся к активной жизни и стал примером силы и стойкости.

Реклама

""Жити назустріч" - это о силе присутствия. Для нас мода - не только одежда, а способ говорить на языке культуры и времени. Мы стремились создать момент, в котором герои и образы становятся равными, а сама сцена - пространством для взаимного движения вперед", - поделились дизайнеры бренда Андрей Моськин и Андреас Белоус.

Андрей Моськин и Андреас Билоус

В мужскую линейку вошли оверсайз костюмы, жилеты и шорты-бермуды. Архитектурные линии сочетаются с деликатными тканями, создающими баланс между силой и нежностью. Вещи изготовлены из шелка, вискозы и премиальной костюмной шерсти, которые обеспечивают долговечность и комфорт даже в жаркое время года.

Помимо мужской функциональной одежды, в коллекции впервые представлена женская линейка, состоящая из макси-платьев и деконструированных костюмов. Особый акцент сделан на сочетании фирменного костюмного силуэта бренда с более женственными линиями подолов, скульптурными лифами и элементами из перьев. Палитра розового, молочного и черного подчеркивают интеллектуальную утонченность образов.

"Мы давно создаем мужские образы для событий - костюмы, которые запоминаются, выходы, которые фиксируют внимание. Женская линия стала следующим шагом: она создана для того же пространства, той же сцены. Эти образы работают рядом - как пара, как тандем, как продолжение стилистической линии. Они разные, но сшиты одной эстетикой", - рассказали Андрей Моськин и Андреас Белоус.

Реклама

Бренд продолжает утверждать ценности инклюзивности и переосмысливает устоявшиеся стандарты стиля. Уже третий сезон подряд в коллекции присутствуют адаптивные вещи: от брюк со скрытыми застежками для удобного доступа к протезам до специальной вышивки на одежде, которая помогает людям с нарушениями зрения. Жакеты имеют регулируемые застежки, учитывающие различные потребности в мобильности, а топы созданы с использованием магнитных креплений и мягких, сенсорно комфортных тканей, которые минимизируют раздражение.

Сочетая технические инновации с утонченным дизайном, коллекция разрушает стереотип того, что адаптивная одежда должна уступать элегантности. Наоборот, она доказывает: вещи могут придавать уверенности и поддерживать индивидуальность каждого человека.

В конце показа модели сформировали живую инсталляцию - графическую композицию из участников шоу, которая символизировала единство, силу и достоинство.

Андрей Моськин и Андреас Билоус

Музыкальным сопровождением события стали песни Владимира Ивасюка в новых электронных аранжировках, дополненные живым аркестром и вокалом Shumei и Tayanna.

Реклама

Таянна

Мероприятие посетили звездные гости: Джамала, Юрий Горбунов, Тарас Цимбалюк, Соня Плакидюк, Виталий Ажнов, группа TVORCHI и другие.

Перформанс "Жити назустріч" стал манифестом единства, объединившим людей, музыку и искусство в единой истории.