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Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов

Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов

Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / Фото: Getty Images

Гардероб, наполненный стильной одеждой, отлично сочетающейся с джинсами, гарантирует вам уверенность в собственном стиле и помогает избежать моментов, когда кажется, что вам "нечего надеть".

Классическое сочетание красивого верха с любимыми джинсами – это беспроигрышный вариант, позволяющий создавать стильные образы без лишних усилий. Независимо от того, выбираете ли вы обжатые скинни, клеш или мешковатые модели, правильный выбор одежды поможет завершить ваш образ и придать ему изысканность, рассказало издание WomanAndHome.

Ключевым фактором при выборе является крой джинсов, ведь от этого зависит баланс пропорций. Завышенная талия прекрасно выглядит с верхом, который можно заправить или наполовину заправить для акцентирования силуэта. Если же вы выбираете узкие джинсы, то верхняя часть образа может быть более объемной: объемные свитера, блузы с воланами или пиджаки создадут гармоничный баланс. Для широких и мешковатых джинсов важно сохранять приталенный верх, чтобы не утратить четкость силуэта.

Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / © Getty Images
Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / Фото: Getty Images

Одежда для прямых джинсов

Прямые джинсы – это один из самых универсальных фасонов, подходящих для создания как повседневных, так и изысканных образов. Они подчеркивают силуэт без излишнего облегания, поэтому их можно дополнять как классическими блузами, так и легкой трикотажной одеждой. Благодаря своей универсальности прямые джинсы позволяют экспериментировать с фасонами: можно выбрать приталенный верх или модель с интересными рукавами, которые придадут образу выразительности.

Одежда для узких джинсов

Скинни остаются фаворитами среди женщин всех возрастов. Они отлично подчеркивают формы и позволяют экспериментировать с объемным верхом. Свитера оверсайз, туники или блузы с широкими рукавами придают легкость и баланс силуэт. Если хочется создать более элегантный образ, можно выбрать приталенный жакет или блузу из струйных тканей.

Одежда для джинсов bootcut

Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / © Getty Images
Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / Фото: Getty Images

Мягко расширяющиеся книзу джинсы клеш придают женственности и утонченности. Они отлично сочетаются с обтягивающей одеждой, которую можно заправить в пояс для акцентирования талии. Также стоит обратить внимание на блузы с упором на плечах, ведь это помогает сбалансировать пропорции.

Одежда для джинсов с высокой талией

Джинсы с завышенной талией помогают создать идеальный силуэт, поэтому важно правильно подобрать верх. Короткие топы, заправленные рубашки или свитера с полузаправкой имеют надвигающийся вид. Также можно выбрать варианты с глубоким V-образным вырезом, которые удлинят шею и подчеркнут элегантность образа.

Одежда для джинсов-клеш

Расклешенные джинсы возвращают моду 70-х годов, поэтому идеальным дополнением к ним станет одежда с четким силуэтом. Узкие блузы, рубашки или боди помогут создать элегантный и современный вид. Для более смелых образов можно выбрать блузы с интересными рукавами или декоративными деталями.

Одежда для баги-джинсов

Мешковатые джинсы создают непринужденный стильный вид, но требуют приталенного верха для сохранения пропорций. Выбирайте обтягивающий верх, который можно заправить в пояс или кроп-топы, которые подчеркнут линию талии. Это позволит сохранить баланс между широким низом и утонченным верхом.

Одежда для джинсов

Джинсы с сужающимися книзу объемным кроем имеют достаточно выразительный фасон, поэтому следует выбирать лаконичный верх. Идеально подойдут приталенные рубашки или одежда с глубоким вырезом, которые зрительно удлинят силуэт и добавят легкости.

Одежда для джинсов-кюлотов

Этот современный крой прекрасно сочетается с разными вариантами верха. От обжатых боди до легких блуз – главное, чтобы верхняя часть гармонировала с широкими штанинами. Добавить изюминку помогут интересные текстуры и ткани: шелк, кружево или вышивка.

Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / © Getty Images
Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / Фото: Getty Images
Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / © Getty Images
Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / Фото: Getty Images
Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / © Getty Images
Одежда, которая станет идеальным дополнением вашей любимой паре джинсов / Фото: Getty Images

Правильный выбор одежды может изменить настроение всего образа, поэтому не бойтесь экспериментировать с фактурами, силуэтами и стилями. Главное чувствовать себя комфортно и уверенно, ведь мода должна подчеркивать вашу индивидуальность.

Мы также писали, как подобрать джинсы под тип вашей фигуры.

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