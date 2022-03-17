Из 18-каратного золота: ювелир из Нидерландов создала серьги-аллигаторы, чтобы поддержать Украину

Из 18-каратного золота: ювелир из Нидерландов создала серьги-аллигаторы, чтобы поддержать Украину

Все средства от продаж она передаст на благотворительность.

Скульптор и дизайнер украшений из Нидерландов Биби ван дер Вельден изготовила эксклюзивные серьги в виде аллигаторов. Украшения были созданы Биби, чтобы поддержать украинских детей и детей-беженцев, который вынуждены были выехать с Украины из-за российской агрессии.

Украшения изготовлены из 18-каратного золота, а украшают маленьких аллигаторов желтый цитрин и голубой топаз, глаза выполнены из голубого и желтого сапфира.

"Аллигатор для меня - символ настойчивости", - объяснила Ван дер Вельден. "Именно это бесстрашное доисторическое животное демонстрирует свою приспособляемость и волю к жизни". Она также отметила, что топаз "ассоциируется с состраданием и наведением мостов между людьми, а цитрин укрепляет выносливость".

Стоимость ювелирного изделия 5,240 евро, но все собранные деньги дизайнер передаст в фонд UNICEF.

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