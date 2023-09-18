Из старого в новое: невеста кардинально переделала свадебное платье матери 80-х годов

Сейчас классические свадебные платья 80-х годов уже не актуальны, поскольку у них слишком много оборок, бантов, вышивки и рукава-буфы из атласной ткани выглядят довольно странно.

Однако многие женщины, которые вышли в те годы замуж, бережно хранят свои наряды по сей день как память или в надежде что их дочери или внучки когда-то их наденут.

Так случилось и с невестой по имени София, она хотела пойти под венец в платье матери, но не захотела надевать его оригинальный вариант. Девушка кардинального его переделала. София отнесла свадебный наряд матери к дизайнеру Ловелл Фэй и создала из него совершенно новое платье, которое хорошо сидело на ее фигуре и соответствовало модным тенденциям.

У платья отрезали рукава и кружево, сделали его приталенным, короче и с открытой спиной. Кружево, которое было на передней части наряда использовали для отделки подола и разреза на юбке. Спину украшал огромный бант, который можно было снять.

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