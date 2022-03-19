Известный бренд поддержал Украину и организовал сбор средств

Мир моды на стороне Украины и активно выражает свою солидарность нашей стране.

В Берлине прошла Неделя моды, в рамках которой была представлена новая коллекция бренда Marc Cain. Во время показа модели вышли на подиум с нарисованными на ладонях знаком мира и демонстративно подняли руки вверх, чтобы все его увидели.

Так бренд Marc Cain выразил свою поддержку Украине. Также во время модного шоу сбыл организован сбор средств для помощи пострадавшим.

Marc Cain / Getty Images

Marc Cain / Getty Images

Marc Cain / Getty Images

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