Известный бренд поддержал Украину и организовал сбор средств

Мир моды на стороне Украины и активно выражает свою солидарность нашей стране.
В Берлине прошла Неделя моды, в рамках которой была представлена новая коллекция бренда Marc Cain. Во время показа модели вышли на подиум с нарисованными на ладонях знаком мира и демонстративно подняли руки вверх, чтобы все его увидели.
Так бренд Marc Cain выразил свою поддержку Украине. Также во время модного шоу сбыл организован сбор средств для помощи пострадавшим.
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