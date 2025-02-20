Изысканные платья и асимметричные юбки: бренд Mint представил коллекцию из шелка и денима

Коллекция демонстрирует, как переделанные ткани могут выглядеть изысканно и современно.
В рамках Украинской недели моды состоялся показ бренда Mint, на котором он представил коллекцию под названием Rebirth: Denim & Silk Symphony.
Коллекция переосмысливает моду через призму экологической ответственности и высокого дизайна. Она символизирует гармонию противоположностей, сочетая грубый, переделанный деним с деликатным, восстановленным шелком в единое модное произведение.
Новая капсула исследует тему перерождения – как старые, забытые материалы могут обрести новую жизнь.
Джинсовые ткани, собранные из старых вещей и производственных остатков, трансформируются в смелые архитектурные силуэты, а нежный шелк придает этим образам элегантность и плавность. Каждое изделие повествует историю цикличности моды, где даже самый простой материал может стать произведением искусства.
По словам дизайнеров бренда Юлии Книжки и Оксаны Рожко, эта коллекция – не только об одежде, но и о будущем, где мода не вредит природе, а сотрудничает с ней.
На подиуме модели продемонстрировали луки в объемных жакетах, асимметричных юбках, изысканных блузках, платьях миди и макси и нарядах с драпировкой шелка, который контрастирует с грубой текстурой денима.
Для создания вещей использовали переделанный деним из собранных джинсов и шелковые ткани. Цветовая гамма коллекции: оттенки коричневого, мокко мусс, насыщенно красный и винтажный голубой.
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