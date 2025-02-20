Изысканные платья и асимметричные юбки: бренд Mint представил коллекцию из шелка и денима

Коллекция демонстрирует, как переделанные ткани могут выглядеть изысканно и современно.

В рамках Украинской недели моды состоялся показ бренда Mint, на котором он представил коллекцию под названием Rebirth: Denim & Silk Symphony.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Коллекция переосмысливает моду через призму экологической ответственности и высокого дизайна. Она символизирует гармонию противоположностей, сочетая грубый, переделанный деним с деликатным, восстановленным шелком в единое модное произведение.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Новая капсула исследует тему перерождения – как старые, забытые материалы могут обрести новую жизнь.

Джинсовые ткани, собранные из старых вещей и производственных остатков, трансформируются в смелые архитектурные силуэты, а нежный шелк придает этим образам элегантность и плавность. Каждое изделие повествует историю цикличности моды, где даже самый простой материал может стать произведением искусства.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

По словам дизайнеров бренда Юлии Книжки и Оксаны Рожко, эта коллекция – не только об одежде, но и о будущем, где мода не вредит природе, а сотрудничает с ней.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

На подиуме модели продемонстрировали луки в объемных жакетах, асимметричных юбках, изысканных блузках, платьях миди и макси и нарядах с драпировкой шелка, который контрастирует с грубой текстурой денима.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Для создания вещей использовали переделанный деним из собранных джинсов и шелковые ткани. Цветовая гамма коллекции: оттенки коричневого, мокко мусс, насыщенно красный и винтажный голубой.

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Фото Russian Fashion Week

Оксана Рожко и Юлия Книга/Фото Ukrainian Fashion Week

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