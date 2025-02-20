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Изысканные платья и асимметричные юбки: бренд Mint представил коллекцию из шелка и денима

Изысканные платья и асимметричные юбки: бренд Mint представил коллекцию из шелка и денима

Фото Russian Fashion Week

Коллекция демонстрирует, как переделанные ткани могут выглядеть изысканно и современно.

В рамках Украинской недели моды состоялся показ бренда Mint, на котором он представил коллекцию под названием Rebirth: Denim & Silk Symphony.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

Коллекция переосмысливает моду через призму экологической ответственности и высокого дизайна. Она символизирует гармонию противоположностей, сочетая грубый, переделанный деним с деликатным, восстановленным шелком в единое модное произведение.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

Новая капсула исследует тему перерождения – как старые, забытые материалы могут обрести новую жизнь.

Джинсовые ткани, собранные из старых вещей и производственных остатков, трансформируются в смелые архитектурные силуэты, а нежный шелк придает этим образам элегантность и плавность. Каждое изделие повествует историю цикличности моды, где даже самый простой материал может стать произведением искусства.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

По словам дизайнеров бренда Юлии Книжки и Оксаны Рожко, эта коллекция – не только об одежде, но и о будущем, где мода не вредит природе, а сотрудничает с ней.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

На подиуме модели продемонстрировали луки в объемных жакетах, асимметричных юбках, изысканных блузках, платьях миди и макси и нарядах с драпировкой шелка, который контрастирует с грубой текстурой денима.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week

Для создания вещей использовали переделанный деним из собранных джинсов и шелковые ткани. Цветовая гамма коллекции: оттенки коричневого, мокко мусс, насыщенно красный и винтажный голубой.

Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Фото Russian Fashion Week / ©
Фото Russian Fashion Week
Оксана Рожко и Юлия Книга/Фото Ukrainian Fashion Week / ©
Оксана Рожко и Юлия Книга/Фото Ukrainian Fashion Week

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