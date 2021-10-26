Junior Fashion Week: Алексей Залевский провел инклюзивный показ

На подиуме шоу дизайнера появилось 30 моделей от 1 до 30 лет.

В Киеве прошел пятый юбилейный Junior Fashion Week. За три дня на подиуме было представлено более 20 коллекций украинских и мировых брендов. На подиум вышли более 600 детей-моделей.

Junior Fashion Week/Прессслужба

В рамках Недели моды состоялся инклюзивный показ дизайнера Алексея Залевского, представившего коллекцию ZALEVSKIY "НЕЗАВИСИМЫЕ". На подиуме появилось 30 моделей от 1 до 30 лет. Коллекцию представило более 30 лиц независимости.

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

"За 30 лет независимости в Украине выросло целое поколение новых, независимых людей. Все они – разные, но объединенные одной чертой – они могут быть свободными, развиваться и достигать своих целей в нашей стране. Моя коллекция о разнообразии и одновременно об общем культурном коде, который может стать ориентиром для молодых людей", – сказал Алексей Залевский.

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Среди моделей показа — чемпионка Европы по художественной гимнастке Валерия Юзьвяк, 22 года, завершившая карьеру из-за онкологической болезни, но не оставившая борьбу за жизнь; 7-летний одесский шахматист Максим Криштофор, родившийся преждевременно с экстремально низким весом, а уже в 13 лет ставший юным гроссмейстером и шахматным гением; 12-летняя Анна Михайлова, девушка с синдромом Дауна, которая учится в обычной школе и занимается женским футболом; Анастасия Опанасенко, 12 лет, абсолютная чемпионка Украины по художественной гимнастике, чемпионка международных конкурсов, которая с трех лет борется с алопецией, патологическим выпадением волос; 14-летняя балерина София Науменко, ученица Киевского хореографического колледжа, лауреат многочисленных европейских и украинских конкурсов; 15-летний Матвей Яскевич, лишенный зрения с рождения и имеющий аутизм; 21-летний Павел Хонькив, несмотря на ДЦП, активно занимается плаванием; Вероника Дидусенко, "Мисс Украина 2018", модель, мама, активистка в области защиты прав женщин; актриса и телеведущая дневного шоу "Твой день" на "1+1" Стася Ровинская; суперфиналистка шоу "Поют все" Дария Ковтун (ODARA), которая достигла рекордного количества просмотров видео выступлений и народной любви публики и многих других.

Junior Fashion Week/Прессслужба

"Мой показ — инклюзивный. Часть моделей преодолевает разные диагнозы, но они не сдаются. Я хочу, чтобы такие люди были видимы в нашем обществе. Их полноправное место - среди обычных людей, в школах, на рабочих местах, в театрах и на подиумах", — добавил дизайнер.

Junior Fashion Week/Прессслужба

Залевский выступил одновременно и постановщиком своего шоу, поэтому зрителей ждало эпатажное и яркое шоу, которое является "визиткой" бренда ZALEVSKIY. Музыкальное сопровождение к дефиле от композитора и музыканта Евгения Хмары.

Junior Fashion Week/Прессслужба

В первый день состоялись показы национальных костюмов БЕРЕГИНЯ, брендов YesKids, GufoKids, Martusya и коллаборации Николь Лебединской и Arlen Boss.

Junior Fashion Week/Прессслужба

Во второй день мероприятия состоялись показы Style Story Kids в сопровождении Анны Тринчер, Natalia Potockaya, Generation A, Main People и Original Marines, Purity, Nebesite, SeeArsi, Светланы Фуголь и Dirk Bikkembergs. На подиум впервые вышли Влад Яма с семьей и Анатолий Анатолич. Закрылся второй день выступлением группы Kalush.

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

В третий день мероприятия прошли показы John Richmond, Vladira, Liora Bay, Elsa, By Vel и бренда Choupette с участием детей Камалии. Завершился юбилейный Junior Fashion Week шоу новой спортивной коллекции от Виктории Грейс и волшебным перфомансом от DakhaBrakha.

Junior Fashion Week/Прессслужба

"В общей сложности на подиум вышли 600 детей-моделей, более 20 украинских и иностранных дизайнеров, в частности молодых, была представлена детская мода haute couture, вечерняя, повседневная и спортивная одежда, лучшие бутики. В этом году к нам присоединились наши известные украинские дизайнеры Алексей Залевский Виктория Грейс", — рассказала организатор Junior Fashion Week Наталья Коваленко.

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

Junior Fashion Week/Прессслужба

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